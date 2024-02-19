На 1 января 2024 года объем средств жителей Мурманской области на депозитах и банковских счетах (за исключением счетов эскроу) составил 268 млрд рублей. Это на 14,8% больше, чем годом ранее.

Большую часть средств жители Мурманской области по-прежнему предпочитают хранить в рублях. В общей массе сбережений на долю рублевых вкладов приходится почти 96%.

«Интерес северян к вкладам вырос, в том числе из-за повышения ключевой ставки. Коммерческие банки увеличили проценты по депозитам, то есть их доходность возросла. По данным десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем вкладов физлиц в Российской Федерации, максимальная процентная ставка в конце декабря этого года достигла 14,75%, а год назад составляла 8,18%, – комментирует управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. – При этом главное преимущество вклада – надежность, депозиты застрахованы государством в размере до 1,4 млн рублей, а доход по ним гарантирован».

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, 1 февраля вступила в силу норма, согласно которой банки обязаны бесплатно информировать клиентов об окончании срока их вкладов не позднее чем за пять дней до завершения действия договора. Таким образом, человек сможет вовремя переоформить вклад или закрыть его.

Также в целях защиты потребителя финансовых услуг банки должны раскрывать ключевые условия вкладов, в том числе процентную ставку, в виде таблицы на первой странице договора.