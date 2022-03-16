Интереса к жизни в других странах у россиян стало меньше

Привлекательность жизни за рубежом значительно снизилась: 44% россиян остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира, — это почти вдвое больше, чем в 2010 году. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Имея возможность жить в любой стране мира, 44% россиян выбрали бы Россию. 12 лет назад таковых было практически вдвое меньше (23%). Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов, на 3 п.п. меньше, чем год назад. По 3% опрошенных выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду. В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% россиян. По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия. Ещё 15% выбрали бы другие государства в качестве ПМЖ, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, Япония и проч.

Женщины почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (53% против 37% соответственно). Тех же, кто выбирает США, вдвое больше среди сильного пола (5% против 2% среди женщин). Новая Зеландия также чаще привлекает мужчин (4 и 0% соответственно). Швейцарию чаще называли женщины (5% против 2% среди мужчин).