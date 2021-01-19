Интересная жизнь: учредитель шести компаний похитил 500 млн рублей, отдохнул на Кипре и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя 6 обществ с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, в период с марта 2008 г. по февраль 2010 г. обвиняемый путём обмана и злоупотребления доверием руководителей учрежденных им юридических лиц относительно целей получения кредитных денежных средств на расчётные счета организаций совершил хищение полученных кредитных средств с банковских счетов фирм на общую сумму более 500 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международных розыск.

В сентябре 2016 года он установлен на территории Республики Кипр. Запрос о его выдаче компетентными органами Республики Кипр удовлетворён в марте 2020 года. В августе 2020 года обвиняемый был доставлен в Мурманск.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия свою вину в совершении преступления признал в полном объёме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.