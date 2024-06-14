Интересно попасть в «Переплёт» в воскресенье

В воскресенье, 16 июня, в 15.30 книжный клуб «Переплёт» проведёт очередное заседание.

На встрече участники обсудят сразу три книги: повесть Франца Кафки «Превращение», роман Энтони Горовица «Совы охотятся ночью» и книгу Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроуз «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очисток».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, по традиции члены клуба поделятся впечатлениями о прочитанном, расскажут об интересных литературных новинках, выберут произведение для прочтения и обсуждения на следующее заседание.

Вход свободный (Мурманская областная научная библиотека, зал художественной литературы, 2-й этаж) 18+

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457279263%2Falbum-44573273_00%2Frev