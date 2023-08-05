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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.23 18:00

Интересным видом досуга компьютерные игры считает каждый четвертый мужчина и лишь каждая двенадцатая женщина

В компьютерные игры играют 4 из 10 россиян. В числе самых популярных жанров — экшн, стратегии и головоломки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В той или иной мере компьютерными играми увлекаются 39% россиян: каждый девятый (11%) играет ежедневно, каждый десятый (10%) — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц и еще 10% — лишь несколько раз в год. Заядлых геймеров больше среди менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, квалифицированных рабочих, инженеров и водителей.

Какие именно игры предпочитают россияне? Чаще всего — «стрелялки и/или «бродилки» (43%), стратегии (42%) и головоломки (35%). Симуляторы интересны 23%, приключения и квесты — 22%, шашки, шахматы и нарды — каждому пятому (19%). Карты и пасьянсы любят 18%, ролевые игры — 15%.

Каждый пятый россиянин видит в компьютерных играх интересный вид досуга, ещё 20% — способ ухода от реальности. 4 из 10 опрошенных оценивают это хобби скорее негативно: 35% считают его бесполезной тратой времени, а 6% — опасным увлечением, которое может привести к психическому расстройству.

О том, что в компьютерных играх есть польза, говорят 45% опрошенных, причём 13% в этом абсолютно уверены, а каждый третий (32%) скорее разделяет такую позицию. В числе плюсов такого времяпрепровождения чаще всего называют возможность отвлечься, развитие внимания и снятие стресса. Им возражают 55%, при этом 19% однозначно убеждены в отсутствии какой-либо пользы в компьютерных играх, еще 36% скорее склонны так думать. Рассуждая о минусах цифрового досуга, респонденты обычно упоминают о риске развития психических расстройств, формировании у геймеров ложных представлений о мире и пустой трате времени.

Мужчины выбирают такой вид досуга как компьютерные игры вдвое чаще женщин (46% против 23%). У представителей сильного пола популярнее жанры экшн, стратегии и симуляторы, у женщин — головоломки, приключения и пасьянсы. Видеть в компьютерных играх способ отдыха больше склонны мужчины, «убийцами времени» и побегом от реальности их чаще называют женщины.

Мнение, что всевозможные «стрелялки» и «стратегии» не несут никакой пользы, чаще всего разделяют те, кто совсем не играет (38%). Уверенных, что компьютерные игры — это интересный вид досуга, больше всего среди играющих несколько раз в месяц (60%), а не среди заядлых геймеров (47%).

За последние 4 года тех, кто совсем не играет, стало меньше на 7 п.п. По сравнению с 2019 годом, на четверть сократилось число россиян, видящих в цифровых развлечениях исключительно бесполезную трату времени. Популярность симуляторов чуть снизилась, а традиционных шашек и шахмат — возросла.

Время проведения опроса: 22 июля — 2 августа 2023 года.

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