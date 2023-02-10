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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.23 15:40

«Интересы развития СМП — это интересы государства российского»: Юрий Трутнев сообщил о разработке модели финансирования развития Севморпути

Во избежание проблем с финансированием и сроками реализации плана развития Северного морского пути Минфин, Минвосток, «Росатом» и «ВЭБ.ДВ» разработают единую финансово-экономическую модель, сообщил вице-премьер — полпред Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Как сообщает 1prime.ru, сегодня он провёл заседание президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Вице-премьер отметил, что реализация плана Северного морского пути — финансово емкая задача, где объём финансирования выражается в сотнях миллиардов рублей.

«Поэтому периодически в разных узлах возникают вопросы источников финансирования, сроков. Мы договорились о том, что сейчас Минфин, Минвосток, «Росатом» и «ВЭБ.ДВ» разработают единую финансово-экономическую модель Северного морского пути. Я не исключаю, что нам придётся найти новые решения в части финансирования этих работ для того, чтобы нигде не возникали дефициты финансовых средств. Может быть кредит, может быть, заем — посмотрим», — сказал Трутнев журналистам.

«Сейчас разделение на государственные и негосударственные (проекты в плане развития СМП. — Ред.) становится весьма относительным. Интересы развития СМП — это интересы государства российского, поэтому если у какой-то компании нет финансирования, это не значит, что мы отходим в сторону и говорим, сами решайте. Мы будем помогать, поэтому финансово-экономическая модель должна быть общей, а не только по государственному финансированию», — уточнил вице-премьер.

Кроме того, Трутнев не исключил возможности принятия правительством РФ повышенных обязательств для компаний по перевозке грузов по Севморпути, чтобы компенсировать сократившийся транзит. Вице-премьер напомнил, что в 2022 году задача по перевозке выполнена: при плановом показателе в 32 миллиона тонн грузов перевезено 34 миллиона тонн. Но, по его словам, этот хороший результат не облегчает задачу на текущий год.

«Попросил сформулировать в протоколе (заседания)… У нас несколько упал транзит (по СМП. — Ред.)… И нам надо эту разницу компенсировать. Я не исключаю, что мы примем на правительстве решение, которое, скажем так, несколько повысит обязательства компаний», — сказал он.

По словам Трутнева, компании обещают в 2023 году выполнить взятые на себя обязательства по перевозкам по СМП.

«При этом компании долго говорили о сложностях. Они, естественно, существуют. Они существуют и в строительстве судов, и в рынках, но ни одна компания не заявила о том, что существуют риски невыполнения. Все компании сказали, что задачи, поставленные в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по 80 миллионам тонн к 2024 году, выполняются», — уточнил вице-премьер.

 

Фото: http://www.dfo.gov.ru/trutnev/4600/

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