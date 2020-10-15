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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.20 08:30

Интернет-ресурс о борьбе с COVID-19 в БЕАР и электро-шаттл Киркенес-Заполярный - итоги II международной онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса»

Создать в рамках интернет-портала Баренцева сотрудничества площадку обмена опытом борьбы с коронавирусом в регионах БЕАР, а с открытием границ – запустить электро-шаттл по маршруту Киркенес-Заполярный, – такие предложения были внесены участниками второй онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса».

Первая подобная онлайн-сессия состоялась 10 июня текущего года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Она положила начало активному сотрудничеству соседей по Евроарктике в решении одних и тех же вопросов – сохранения жизни и здоровья людей, минимизации последствий пандемии для экономики.

«Взаимодействие происходило в рабочем режиме. Это позволяло при принятии решений, в том числе, анализировать опыт и действия коллег с учётом наших очень схожих климатических и социально-экономических условий», – отметил Андрей Чибис, открывая II сессию «БЕАР против коронавируса».

Как и другие участники сессии, глава Мурманской области представил доклад о конкретных мерах противодействия COVID-19 в Заполярье и эффекте от этой работы. Ключевой задачей в период пандемии, по мнению Андрея Чибиса, было сохранение экономики. Среди успешных решений губернатор назвал беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса, организацию общественных работ для людей, потерявших заработок, стимулирование развития внутреннего туризма. Огромный эффект дали введённые на федеральном уровне льготы для резидентов Арктической зоны России и создание ТОР «Столица Арктики». В результате, отметил Андрей Чибис, несмотря на пандемию, рост инвестиций в региональную экономику за первое полугодие составил более 8%, в то время как в целом по стране этот показатель был отрицательным (-4%).

«Мы не остановили ни одно крупное производство, ни одну стройплощадку. Нам удалось не уронить экономику и дать малому и среднему бизнесу супер-льготные условия для развития», – подчеркнул глава региона.

Среди текущих решений, способствующих борьбе с распространением инфекции, Андрей Чибис назвал раннее начало отопительного сезона, вывод 30% государственных и муниципальных служащих на «удалёнку», ограничение времени работы ресторанов и кафе, а также старт прививочной компании от CоVID-19 среди медиков.

Как пишет региональное Министерство информационной политики, в ходе дискуссии участники сессии внесли ряд практических предложений. Так, по инициативе губернатора Мурманской области на базе интернет-портала Баренцева сотрудничества будет создана постоянно действующая онлайн-платформа для обмена опытом борьбы с коронавирусом, а также теми инновациями, появление которых стимулировала пандемия.

В свою очередь, глава Норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал высказал идею после открытия границ запустить по маршруту Киркенес-Заполярный пассажирский электро-шаттл. Андрей Чибис поддержал это предложение, отметив, что Мурманская область намерена активно развивать сферу электротранспорта, в том числе за счёт возможного обнуления транспортного налога для электромобилей.

«Мне очень приятно, что инициативу Мурманской области поддержали губернаторы из соседних стран, и активно работают. Это значит, что мы как область, как столица Арктики вносим свой вклад в укрепление международного сотрудничества. Что важно – не только в борьбу с пандемией, но и в целом в развитие наших отношений», – прокомментировал глава Мурманской области итоги сессии.

 

 

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