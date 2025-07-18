Интуиция при трудоустройстве подводила каждого пятого россиянина

9 из 10 россиян в той или иной мере полагаются на интуицию при устройстве на работу, при этом в каждом втором случае она приводит к верному решению. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны с опытом трудоустройства.

Насколько можно доверять интуиции в карьере? 9 из 10 россиян руководствуются ей при устройстве на работу: 42% делают это часто, 48% — иногда.

Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну — 89% и 90% соответственно. Наиболее уверены в своём чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (91%).

Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Ещё у 12% результат даже превзошёл ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд.

Время проведения опроса: 30 июня — 7 июля 2025 года.