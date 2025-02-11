Инва-команды КВН в Мурманске писали шутки и учились импровизировать

С 6 по 9 февраля в Мурманске проходил обучающий семинар для инва-команд КВН региона. Участники получили новые знания и навыки, которые помогут им создать качественные шутки для предстоящих выступлений.

Тренировкой ребят занимались бронзовые призёры Высшей лиги КВН из команды «Сборная города Мурманска», а также главный редактор Лиги Особого статуса Международного союза КВН для людей с ограниченными возможностями здоровья «СВОЯ лига ВОИ», ведущий российский эксперт по работе с инва-командами КВН Дарья Богачева.

«Семинар включал в себя написание шуток, обучение актерскому мастерству, лекции и мастер-классы по импровизации. Мы обсудили выступления на 36-ом Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2025» и подготовили команды к новому сезону», – рассказала Дарья Богачева.

В апреле команды примут участие в четвертьфинале Лиги Особого статуса Международного союза КВН «СВОя лига ВОИ» в Тихвине Ленинградской области.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, благодаря поддержке правительства Мурманской области в прошлом году наши КВНщики смогли поучаствовать во многих лигах. Так, инва-команда КВН «И смех и грех», дойдя до финала, завоевала бронзовые медали «СВОей лиги ВОИ», команда КВН «Для Вас» смогла выступить в 1/8 финала Высшей лиги КВН, команда «Сборная медицинских работников Мурманской области» дошла до полуфинала Первой телевизионной лиги КВН в Перми, а команда КВН «Канат» дошла до четвертьфинала Центральной лиги КВН «НЕВА» в Санкт-Петербурге.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/