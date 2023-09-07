Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, будет увеличена компенсация на расходы по оплате электроэнергии

Постановлением губернатора Мурманской области утверждён коэффициент в размере 1,8 к действующим в регионе нормативам потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, который с 1 января 2024 года будет применяться для определения размера компенсации понесённых расходов инвалидами I и II групп и семьями, имеющими детей-инвалидов, на оплату коммунальной услуги по электроснабжению.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, введение данного коэффициента позволит увеличить компенсационные выплаты обозначенным льготным категориям граждан, в том числе проживающим в домах с индивидуальными электрическими источниками тепла.

Постановление от 05.09.2023 №107-ПГ вступит в силу с 01.01.2024.