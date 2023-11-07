Инвалидам помогут работать

Работать инвалидам I и II групп, в том числе на специальных рабочих местах, поможет специально организованное сопровождение. Соответствующий приказ Минтруда России от 09.08.2023 №652н вступил в силу 5 ноября.

Речь в документе идёт о помощи инвалидам I и II групп. Заключение о том, что человек с инвалидностью может работать с помощью других людей, дадут в индивидуальной программе реабилитации.

Как пишет pnp.ru, выделенный наставник поможет подопечному освоить трудовые навыки, посодействует адаптации в коллективе, будет сопровождать его при проведении инструктажей по охране труда, мерам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Также наставник должен оказывать помощь в передвижении, получении информации, коммуникации и самообслуживании.