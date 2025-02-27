Инвалиды из числа участников СВО получили приоритетное право на включение в систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

В рамках нацпроекта «Семья» в Мурманской области продолжает реализовываться пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Граждане, имеющие ограничения в самообслуживании и передвижении, но при этом желающие оставаться в привычной среде, обеспечиваются квалифицированной помощью по уходу на дому. В 2025 году в систему долговременного ухода внесены изменения: право на приоритетное включение получили инвалиды из числа участников специальной военной операции. Для данной категории в плане «На Севере – жить» предусмотрен ряд мероприятий, цель которых – поддержка тех, кто нас защищает, и членов их семей.

«Мы понимаем, что для многих людей, особенно пожилых и инвалидов, качественный уход – это не просто удобство, а необходимость для полноценной жизни. Учитывая, что 281 северянин уже получает помощь в рамках проекта, мы понимаем важность создания доступной системы поддержки, которая обеспечивает заботу и внимание тем, кто в этом особенно нуждается», – подчеркнул министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

На реализацию мероприятий по внедрению системы долговременного ухода в текущем году направлено 255 млн рублей, из них 235 млн рублей – средства федерального бюджета. Проект реализуется в шести муниципальных образованиях: городах Мурманск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, а также Кандалакшском и Кольском районах и охватывает на регулярной основе 281 северянина.