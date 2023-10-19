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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.23 14:30

Инвест-дайджест: Топ-менеджеры крупнейших компаний страны высоко оценивают инвестиционный климат Мурманской области

Корпорация развития Мурманской области в новом «Инвестиционном дайджесте» рассказывает о событиях, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в сентябре 2023 года. 

Так, в начале осени главной новостью, связанной с реализацией ключевых инвестиционных проектов в Заполярье, по оценке региональной Корпорации развития, стало заявление о намерениях запустить новый масштабный проект «Мурманский СПГ». По словам главы «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона, Мурманская область – идеальное место для реализации новых проектов по производству и транспортировке сжиженного природного газа, при условии обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Кроме того, глава государства поручил к 2027 году увеличить загрузку порта Мурманск вдвое, до 110 млн тонн. В связи с этим губернатор Андрей Чибис сообщил, что достичь увеличения грузооборота планируется, благодаря реализации проектов «Арктическая перевалка» и контейнерного терминала «Русатом Карго», а также порта «Лавна», к которому уже начали укладку железнодорожного пути, протяжённостью более 45 километров. Работы проводятся в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла.

В сентябре правительство Мурманской области заключило новое социальное соглашение с «Норникелем» на 10 млрд рублей до 2025 года. Большая часть запланированных средств пойдет на здравоохранение, образование и культуру. Комментируя планы компании по вкладу в социальное развитие региона, президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал инвестиционный климат в Мурманской области одним из лучших в нашей стране.

Ещё одной новостью, привлекшей внимание к Мурманской области на федеральном уровне, стал визит вице-премьера и уроженца Кольского Заполярья Дениса Мантурова. Он посетил предприятия и поддержал предложения Андрея Чибиса по развитию образования, судоремонта и производству строительных материалов регионе

В начале осени Мурманская область вошла в лидеры ряда федеральных рейтингов, в частности, регион вошёл в топ-15 экологически благополучных субъектов Российской Федерации по версии «Национального экологического рейтинга», который ежегодно проводит общероссийская общественная организация «Зелёный патруль».

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, кроме того, регион продолжает укреплять международное сотрудничество. В сентябре стало известно, что за первые шесть месяцев 2023 года объём товарооборота с Казахстаном вырос в шесть раз. В первую очередь, рост произошел за счет импорта оборудования и экспорта рыбы, продуктов, и фармпродукции.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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