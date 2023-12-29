Инвестдайджест: 51 новый резидент в 51-м регионе и другие инвестиционные итоги Мурманской области за год

Корпорация развития Мурманской области представляет итоговый инвестиционный дайджест событий, благоприятно повлиявших на экономическое развитие Кольского Заполярья в 2023 году.

Главные экономические результаты 2023 года в декабре озвучил Андрей Чибис, подводя итоги деятельности рабочей группы Госсовета по развитию Арктики, которую возглавляет глава региона. В их числе – решение федерального правительства о направлении 30 млрд рублей на реновацию ЗАТО, введение льготой «Арктической ипотеки» для жителей Мурманской области, газификация и утверждение опорных населённых пунктов Арктики.

Также главными событиями для Мурманской области, реализация которых будет оказывать долгосрочное влияние на инвестиционное развитие региона и российской Арктики в целом, стал запуск железнодорожного движения в рамках Мурманского транспортного узла, а также отправка первой линии СПГ на основаниях гравитационного типа с площадки Центра строительство крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК».

Кроме того, в декабре был зафиксирован новый исторический рекорд грузоперевозок по Севморпути. А по текущим результатам рост грузооборота порта Мурманск составляет 4,5%.

В конце года стало известно о старте реализации новых инвестиционных проектов в сфере спорта. В 2024 году в Мурманске по концессиям и в рамках единой арктической субсидии построят два спортивных комплекса. Первый – в Октябрьском округе, он будет направлен на развитие игровых видов спорта. Во втором центре, в Первомайском округе, будет располагаться современный бассейн.

Кроме того, по итогам 2023 года Мурманская область сохраняет лидерство по количеству резидентов в Арктике. С сентября по декабрь количество резидентов АЗРФ от Мурманской области увеличилось до 222. Всего за год в 51-м регионе появился 51 новый резидент АЗРФ, которые будут реализовывать свои проекты с применением суперльготного режима для Арктики. Действующие резиденты создадут на территории региона порядка 7500 рабочих мест.

В этом году Мурманская область стала лауреатом ряда премий в сфере туризма, среди которых «Russian Travel Awards». По статистике, за последний год интерес к поездкам в Мурманскую область вырос в 10 раз. При этом, чаще всего путешественники едут в Кольское Заполярье осенью-зимой, чтобы посмотреть северное сияние. А спрос на проживание в 2023 году в Мурманске вырос в 2,4 раза.

В 2023 году Мурманская область улучшила свои позиции в ряде федеральных рейтингов. Так, по результатам года Мурманская область поднялась на шесть строчек в итоговом рейтинге регионов, заняв 22 место.

Фото: https://gov-murman.ru