Северян и гостей региона приглашают на праздничное представление на ярмарке «На Севере – тепло»В Кировске устанавливают новые остановочные комплексы с подогревом скамеек
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.12.23 13:30

Инвестдайджест: 51 новый резидент в 51-м регионе и другие инвестиционные итоги Мурманской области за год

Корпорация развития Мурманской области представляет итоговый инвестиционный дайджест событий, благоприятно повлиявших на экономическое развитие Кольского Заполярья в 2023 году.

Главные экономические результаты 2023 года в декабре озвучил Андрей Чибис, подводя итоги деятельности рабочей группы Госсовета по развитию Арктики, которую возглавляет глава региона. В их числе – решение федерального правительства о направлении 30 млрд рублей на реновацию ЗАТО, введение льготой «Арктической ипотеки» для жителей Мурманской области, газификация и утверждение опорных населённых пунктов Арктики. 

Также главными событиями для Мурманской области, реализация которых будет оказывать долгосрочное влияние на инвестиционное развитие региона и российской Арктики в целом, стал запуск железнодорожного движения в рамках Мурманского транспортного узла, а также отправка первой линии СПГ на основаниях гравитационного типа с площадки Центра строительство крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК». 

Кроме того, в декабре был зафиксирован новый исторический рекорд грузоперевозок по Севморпути. А по текущим результатам рост грузооборота порта Мурманск составляет 4,5%.  

В конце года стало известно о старте реализации новых инвестиционных проектов в сфере спорта. В 2024 году в Мурманске по концессиям и в рамках единой арктической субсидии построят два спортивных комплекса. Первый – в Октябрьском округе, он будет направлен на развитие игровых видов спорта. Во втором центре, в Первомайском округе, будет располагаться современный бассейн.  

Кроме того, по итогам 2023 года Мурманская область сохраняет лидерство по количеству резидентов в Арктике. С сентября по декабрь количество резидентов АЗРФ от Мурманской области увеличилось до 222. Всего за год в 51-м регионе появился 51 новый резидент АЗРФ, которые будут реализовывать свои проекты с применением суперльготного режима для Арктики. Действующие резиденты создадут на территории региона порядка 7500 рабочих мест.

В этом году Мурманская область стала лауреатом ряда премий в сфере туризма, среди которых «Russian Travel Awards». По статистике, за последний год интерес к поездкам в Мурманскую область вырос в 10 раз. При этом, чаще всего путешественники едут в Кольское Заполярье осенью-зимой, чтобы посмотреть северное сияние. А спрос на проживание в 2023 году в Мурманске вырос в 2,4 раза.

В 2023 году Мурманская область улучшила свои позиции в ряде федеральных рейтингов. Так, по результатам года Мурманская область поднялась на шесть строчек в итоговом рейтинге регионов, заняв 22 место.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Как отметить Новый год на работе без лишних рисков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг самых высоких зарплат и необычных вакансий за 2023 год в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,36 рубля, доллар снижается почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика