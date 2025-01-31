Инвестдайджест: «Мурманская область начинает 2025 год, как привлекательный регион для инвесторов»

Корпорация развития Мурманской области в новом выпуске дайджеста инвестиционных событий представляет главные новости, результаты федеральных рейтингов и мнения экспертов за 2024 год, которые оказали позитивное влияние на инвестиционный климат Мурманской области.

За последние пять лет Мурманская область продемонстрировала значительный экономический рост. ВРП вырос в 2,5 раза, а объём инвестиций составил 1,2 трлн рублей. К началу 2025 года это повлияло на позиции Мурманской области в ряде экономических рейтингов. По данным Фонда гражданского общества, Заполярье стало седьмым по социально-экономической устойчивости в России.

Кроме того, к началу 2025 года число резидентов Арктической зоны в Мурманской области достигло 294 проекта. Только за последние несколько месяцев на территории региона начали реализовываться порядка 20 проектов в Мурманске, Мончегорске, Кировске, Апатитах, Кандалакше, Печенгском и Кольском округах. Самый масштабный из которых – создание жилого микрорайона «Гармония Севера» в Мончегорске объёмом инвестиций порядка 14 млрд рублей. Инвестор планирует построить девять очередей жилых зданий, коммерческие помещения, школу и детский сад.

В целом Мурманская область начинает 2025 год, как привлекательный регион для инвесторов. Подходящие условия обусловлены насыщенным инвестиционными событиями 2024 годом. За это время Кольское Заполярье регулярно привлекало внимание на федеральном уровне, заключают в Корпорации развития.

Одним из главных решений, которое даст импульс для экономического развития Мурманской области и всей российской Арктики на годы вперёд, – стало поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина разработать мастер-планы Арктических территорий. С такой инициативой ранее выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В течение всего года велась их проработка с каждым регионом, для этого только в Мурманской области привлекли порядка 500 экспертов. Всего в мастер-планы вошли 16 агломераций.

Также в конце года состоялось заседание Морской коллегии РФ с участием главы региона, на котором было принято принципиально важное решение о формировании комплексного проекта «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути».

«По-нашему мнению, проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути» может получить статус национального проекта. Над этим мы все вместе продолжим работать», – прокомментировал принятие решения губернатор Андрей Чибис по итогам заседания в декабре 2024 года.

Кроме того, в прошедшем году продолжилась работа по газификации региона при поддержке президента. Это ещё одно исторически важное решение, которое удалось добиться и перевести в практическую плоскость благодаря инициативе губернатора.

На региональном уровне в 2024 году утверждён обновлённый план Мурманской области «На Севере – жить», включающий и стратегию по развитию инвестиционных проектов на территории региона.

«Кроме того в новом обзоре Корпорации развития отмечены значимые новости компаний за 2024 год. В целом наблюдается тенденция, что даже несмотря на давление на российскую экономику, целый ряд ключевых предприятий развивают инвестиций на территориях присутствия, продолжается проработка новых инвестиционных проектов», – сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Все выпуски Инвестдайджеста Мурманской области, а также информацию о доступных мерах поддержки для бизнеса, свободных инвестиционных площадках можно найти на региональном Инвестиционном портале.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/