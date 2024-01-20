«Инвестиции делают предприятие современным»: губернатор Андрей Чибис осмотрел модернизируемый сухой док на 35-м СРЗ и провёл встречу с трудовым коллективом

Вчера в рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис посетил филиал «35 СРЗ» АО «Центр судоремонта «Звёздочка» Объединенной судостроительной корпорации, расположенный в Мурманске.

Судоремонтное предприятие осуществляет деятельность более 85 лет, выполняя комплексные ремонты кораблей и судов Военно-морского флота России. Глава региона осмотрел модернизируемый док, цеха и учебный класс электромонтажников.

«В 1932 году принималось решение, что нужно ремонтировать на Севере боевые корабли, и в 1938 году уже первая доковая инфраструктура здесь появилась. И сейчас этот вопрос для нас очень актуален. На СРЗ реализуется мощный, важнейший для страны проект, связанный с модернизацией большого сухого дока. Есть четкий план развития. Очевидно, что с учетом принятых решений, с учетом того, как идет работа, завод имеет большую значимость, перспективу. Важно, что инвестиции делают предприятие современным. Это значит, что у людей будет постоянная работа и высокая зарплата. Спрос на судоремонт растёт. Те проекты, которые здесь сегодня реализуются при поддержке правительства России, имеют важнейшее стратегическое значение для нашей страны», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, реконструкция и техническое перевооружение двухкамерного сухого дока, производимые в настоящее время предприятием, позволят нарастить мощности для ремонта судов. В рамках проекта два старых смежных сухих дока переоборудуют в единый, который позволит обеспечить выполнение докового ремонта надводных кораблей I и II рангов и авианесущих кораблей. Также выполняется модернизация всех конструкций гидросооружения: стен, стапельной плиты, оборудования. В завершение визита губернатор провел встречу с директором предприятия Иваном Поповым и трудовым коллективом, ответив на вопросы судоремонтников.

«Сотрудники здесь очень квалифицированные и одновременно – душевные, сплоченная команда. Люди болеют за своё дело, за область и за город. Мы очень тепло обсудили и развитие региона, и конкретные вопросы, связанные, например, с установкой детских площадок», – сказал губернатор и поблагодарил заводчан за неравнодушие и вовлеченность. Глава региона отметил, что все поднятые вопросы будут взяты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru