Высокотехнологичный диспетчерский центр позволит анализировать и управлять процессами на энергообъектах Мурманска, Колы и МурмашейКошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.24 10:00

«Инвестиции делают предприятие современным»: губернатор Андрей Чибис осмотрел модернизируемый сухой док на 35-м СРЗ и провёл встречу с трудовым коллективом

Вчера в рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис посетил филиал «35 СРЗ» АО «Центр судоремонта «Звёздочка» Объединенной судостроительной корпорации, расположенный в Мурманске.

Судоремонтное предприятие осуществляет деятельность более 85 лет, выполняя комплексные ремонты кораблей и судов Военно-морского флота России. Глава региона осмотрел модернизируемый док, цеха и учебный класс электромонтажников. 

«В 1932 году принималось решение, что нужно ремонтировать на Севере боевые корабли, и в 1938 году уже первая доковая инфраструктура здесь появилась. И сейчас этот вопрос для нас очень актуален. На СРЗ реализуется мощный, важнейший для страны проект, связанный с модернизацией большого сухого дока. Есть четкий план развития. Очевидно, что с учетом принятых решений, с учетом того, как идет работа, завод имеет большую значимость, перспективу. Важно, что инвестиции делают предприятие современным. Это значит, что у людей будет постоянная работа и высокая зарплата. Спрос на судоремонт растёт. Те проекты, которые здесь сегодня реализуются при поддержке правительства России, имеют важнейшее стратегическое значение для нашей страны», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, реконструкция и техническое перевооружение двухкамерного сухого дока, производимые в настоящее время предприятием, позволят нарастить мощности для ремонта судов. В рамках проекта два старых смежных сухих дока переоборудуют в единый, который позволит обеспечить выполнение докового ремонта надводных кораблей I и II рангов и авианесущих кораблей. Также выполняется модернизация всех конструкций гидросооружения: стен, стапельной плиты, оборудования. В завершение визита губернатор провел встречу с директором предприятия Иваном Поповым и трудовым коллективом, ответив на вопросы судоремонтников.   

«Сотрудники здесь очень квалифицированные и одновременно – душевные, сплоченная команда. Люди болеют за своё дело, за область и за город. Мы очень тепло обсудили и развитие региона, и конкретные вопросы, связанные, например, с установкой детских площадок», – сказал губернатор и поблагодарил заводчан за неравнодушие и вовлеченность. Глава региона отметил, что все поднятые вопросы будут взяты в работу.  

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Один и без оружия». Художественный фильм (12+)17:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика