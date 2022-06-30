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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.22 13:00

Инвестиции на развитие культуры в регионе увеличены в 7 раз - отчёт Андрея Чибиса

На ежегодном отчёте губернатора перед депутатами Мурманской областной Думы 29 июня глава региона Андрей Чибис подвёл итоги многочисленных программ, направленных на развитие культуры в Мурманской области, а также обозначил основные точки роста в этой сфере.

«Инвестиции на развитие культуры в регионе увеличены в 7 раз. Задача правительства Мурманской области приложить максимум усилий для того, чтобы северяне, которые работают на благо региона, могли отдохнуть в современных учреждениях культуры, а также принять участие в ярких событиях», – подчеркнул Андрей Чибис.

Существенное увеличение инвестиций позволило реализовать масштабные проекты по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений. В отчётном периоде отремонтировано более 60 учреждений и более 30 – получили обновлённую материально-техническую базу. В регионе в полном объёме реализованы мероприятия национального проекта «Культура».

В 2019 году состоялось открытие нового современного здания старейшего профессионального театра за полярным кругом – Мурманского областного театра кукол. На текущий момент завершена реконструкция Мурманского областного драматического театра, построен и введен в эксплуатацию культурно-досуговый центр в посёлке Минькино, капитально отремонтированы 4 детские школы искусств. Отдельной строкой стоит отметить переоснащение по модельному стандарту 12 библиотек региона, а также создание 7 виртуальных залов.

В завершении освещения темы развития культуры в регионе глава региона отметил: «Одна из приоритетных задач на будущее – реконструкция знаменитого кинотеатра «Родина». В рамках ПМЭФ-2022 мы заключили соглашение с руководством «НОВАТЭК» для привлечения инвестиций в размере 500 млн рублей на реализацию масштабного проекта и в ближайшее время приступим к его реализации».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, здание кинотеатра «Родина» – объект культурного наследия регионального значения. Первый кинотеатр в Мурманске был построен в 1939 году, но не эксплуатируется с 2007 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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