Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Октябрьской железной дороги в первом полугодии составили более 20 млрд рублей

За шесть месяцев 2020 года в развитие Октябрьской железной дороги инвестировано 20,7 млрд рублей. Значительный объём финансирования – 8,1 млрд рублей – направлен на обновление парка подвижного состава. На железную дорогу поступили восемь электропоездов «Ласточка» и три грузовых электровоза 3ЭС4К.

В рамках программы ремонтно-путевых работ выполнена укладка 81 км железнодорожного пути. В целом, инвестиции в обновление железнодорожного полотна в первом полугодии составили 4,6 млрд рублей.

В развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в границах Октябрьской железной дороги, включая проекты реконструкции участков Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, Мга – Кириши и Мурманск – Оленегорск, инвестировано 3,4 млрд рублей. В частности, в соответствии с проектом комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива на станции Лужская состоялось открытие движения в границах промышленно-логистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений и ввод во временную эксплуатацию приемоотправочных путей парка Восточный.

Объём финансирования, направленный на модернизацию оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, развитие предприятий путевого, вагонного и локомотивного комплексов, а также на строительство и реконструкцию искусственных сооружений для обеспечения высокого уровня безопасности на железнодорожном транспорте и технологической устойчивости производственного процесса, составил 3,1 млрд рублей.