Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры в Мурманской области до 2025 года составят более 43 млрд рублей

Правительство Мурманской области и ОАО «Российские железные дороги» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве и взаимодействии в 2021–2025 годах. Документ подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин.

Соглашение определяет направления взаимодействия сторон в сфере транспортного обслуживания населения и промышленных предприятий Мурманской области, развития железнодорожной инфраструктуры и обеспечения транспортной безопасности.

В числе приоритетных задач сотрудничества – реализация проекта развития участка Мурманск–Волховстрой и реконструкции участка Мурманск–Оленегорск со строительством вторых путей. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность железнодорожного участка для обеспечения пропуска перспективного объема грузов в направлении портов Мурманского транспортного узла.

«Хочу поблагодарить компанию «Российские железные дороги» и работников Октябрьской железной дороги за чёткое взаимодействие. Ярким его примером является спецпоезд, предоставленный для эвакуации детей в Апатиты 23 марта. Коллеги демонстрируют оперативную и слаженную работу не только в решении проблем чрезвычайного характера, но и в системном развитии. Инвестпроект «РЖД» по увеличению пропускной способности дороги – это увеличение грузопотока в Мурманск, рост возможностей наших портов, порядка 3 млрд рублей налогов и 200 новых рабочих мест. Мурманская область получает как системные, так и конкретные выгоды», – прокомментировал соглашение Андрей Чибис.

Виктор Голомолзин подчеркнул, что содержание соглашения с Мурманской областью имеет широкий характер.

«Это соглашение затрагивает ряд важных моментов не только для Мурманского региона дороги, но и в целом для компании «РЖД». Мы совместно с губернатором синхронизировали как грузовую базу, так и пассажирскую логистику. Затронули ряд вопросов социального развития и экологии. Соглашение предусматривает до 2025 года вливание инвестиций компании «Российские железные дороги» в Мурманский регион порядка 43,5 млрд рублей», – отметил начальник Октябрьской железной дороги.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожного транспорта на территории Мурманской области в 2020 году составили более 5,1 млрд рублей. Основные средства были направлены на реализацию инвестиционного проекта «Развитие участка Мурманск–Волховстрой. Реконструкция участка Мурманск–Оленегорск со строительством вторых путей». Также в прошлом году было осуществлено строительство нового железнодорожного моста через реку Кола.

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. В 2020 году компания перечислила в бюджеты и внебюджетные фонды Мурманской области более 943 млн рублей.

Общий объем инвестиций ОАО «РЖД» в Мурманской области в рамках проекта развития участка Мурманск–Волховстрой и реконструкции участка Мурманск–Оленегорск с учетом уже реализованных мероприятий составит 43,4 млрд рублей до 2025 года. Ввод в эксплуатацию новых объектов позволит создать в регионе порядка 200 рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы.