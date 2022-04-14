Инвестиции в Мурманскую область за 3 года выросли на 30%: это почти 600 млрд рублей

Инвестиции в Мурманскую область за прошедшие 3 года выросли на 30%: это почти 600 млрд рублей, отметил губернатор Андрей Чибис вчера, комментируя итоги совещания по развитию Арктики под председательством Президента России Владимира Путина.

Участие в совещании приняли члены правительства России, главы субъектов Федерации, системообразующих компаний, расположенных на территории Арктической зоны РФ.

Губернатор также отметил, что регион полностью попадает в границы Арктической зоны, поэтому для нас вопросы экономического, социального и других направлений, поднятые на совещании, особенно актуальны.

«Мы рассмотрели все проекты, которые сегодня системно ведем, отрабатываем с федеральным Правительством, инвесторами, чтобы обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение качества жизни в наших городах, в непростых климатических условиях. Огромное количество ресурсов, проектов сосредоточено именно на нашей территории. Те налоговые льготы, преференции, которые были приняты решением президента и при поддержке федерального правительства, уже позволили региону активно развиваться. 600 млрд рублей инвестиций, которые пришли в регион за последние 3 года, позволяют реализовывать масштабные и значимые инвестпроекты. Мы также обсудили проекты, которые требуют дополнительной федеральной поддержки. Это, например, вопросы развития судоремонта, которые мы сегодня прорабатываем», – сказал Андрей Чибис.

На совещании было отмечено, что Мурманская область является лидером по предоставлению «Гектара Арктики», а также что меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые действуют на территории Арктической зоны РФ, позволяют обеспечить высокую экономическую активность здесь малого и среднего предпринимательства.

Глава региона подчеркнул, что для Мурманской области принципиально важно всё, что касается развития Северного морского пути.

«В рамках совещания мы обсудили, в том числе, вопросы увеличения количества ледоколов, обеспечения транспортного коридора на СМП в круглогодичном режиме. Для нас это новые возможности. В Мурманске есть незамерзающий порт, база ледокольного флота, и это конечно даст дополнительные рабочие места для региона», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор поблагодарил президента и правительство Российской Федерации за внимательное отношение ко всем арктическим субъектам и к Мурманской области.