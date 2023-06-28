Инвестиционные команды Мурманской и Московской областей обменялись опытом

Опытом внедрения цифровых систем для бизнеса обменялись Корпорация развития Мурманской области и Агентство инвестиционного развития Московской области.

Специалисты региональной Корпорации развития Мурманской области приняли участие в стажировке членов Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, стартовавшей 22 июня в правительстве Московской области. Участие в мероприятии приняли представители Минэкономразвития России и Агентства стратегических инициатив.

Участники побывали в Агентства инвестиционного развития Московской области и познакомились с работой ЦУР «Бизнес» – системой обратной связи с инвесторами по решению спорных вопросов. Сегодня Московская область активно применяет автоматизированные системы при работе с новыми проектами и инвесторами, например, предприниматели могут через интернет получать услуги по открытию бизнеса. Кроме того, полноценной частью системы взаимодействия правительства и предпринимателей стал Инвестиционный портал Московской области, который по результатам Национального рейтинга АСИ признан лучшим в стране. Инвестиционный портал Мурманской области также высоко отмечен экспертами, сегодня он занимает третью строчку нацрейтинга, рассказали в НААИР. В частности, эксперты отмечают широкий спектр цифровых сервисов, созданных для удобства пользователей, среди них «Калькулятор арктических льгот» и сервис по обмену деловыми партнерами «Бизнес для бизнеса».

Фото: https://gov-murman.ru