Инвестиционные проекты МБТ направлены на увеличение мощности перевалки минеральных удобрений

Под таким заголовком редакция «FertilizerDaily» опубликовала интервью с исполнительным директором ООО «Мурманский балкерный терминал» Евгением Гуляевым, который рассказал о планах по модернизации комплекса минеральных удобрений, какая динамика грузов в терминале и как соблюдаются требования безопасности перевалки минеральных удобрений в арктических условиях.

— Относительно структуры грузов на сегодняшний день, то, что касается прогнозного или бюджетного грузооборота, у нас он соотносился примерно 50% различные виды минеральных удобрений и 50% железорудный концентрат. Однако, по сегодняшней ситуации, это процентное соотношение смещается. 90% занимает объём перевалки минеральных удобрений.

Перевалка железорудного концентрата, сильно снижается. Возможная причина — переориентация объёмов производителей железорудного концентрата на внутренний рынок, и рост потребности отправки минеральных удобрений на внешний рынок.

На сегодняшний день мы можем переваливать те объёмы, которые просит грузоотправитель. И даже есть ещё небольшой резерв. Но мы не живём лишь сегодняшним днём, а смотрим вперед. Начали реализацию нескольких инвестиционных проектов, которые дадут возможность увеличить мощность терминала.

Как отмечается в публикации, основной фокус внимания по инвестициям в текущем году у терминала был сделан на модернизацию комплекса минеральных удобрений.

- Это подразумевает увеличение производительности нескольких конвейеров, модернизацию приёмных бункеров на станции разгрузки вагонов и капитальный ремонт судопогрузочной машины. Всё это вкупе даст возможность увеличить производительность, но наша основная цель — это увеличение надёжности, безаварийной работы оборудования, – отмечает Гуляев.

Полное интервью читайте по ссылке: https://www.fertilizerdaily.ru/20240621-evgenij-gulya.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255060%2Falbum-149919532_00%2Frev