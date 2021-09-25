ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Дрон-курьер, аэротакси и робот-огородник - необычные изобретения людейВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Почему многие люди не любят извиняться, или Быть виноватым очень неприятно
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.09.21 09:00

Инвестиционные проекты Мурманской области по развитию Севморпути представили в Санкт-Петербурге

Логистический потенциал Мурманской области и инвестиционные проекты, направленные на развитие Северного морского пути, представили на ключевой отраслевой конференции по гражданскому судостроению, судоходству и деятельности портов «НЕВА 2021». В настоящее время в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, которые создадут полный набор сервисов для перевалки грузов и откроют дальнейшие возможности для развития Севморпути.

16-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2021» проходит раз в два года в Санкт-Петербурге. В этом году она стартовала 21 сентября. В торжественной церемонии открытия конференции приняли участие заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В фокусе внимания участников конференции в этом году – развитие судоходства на Северном морском пути, анализ на рынке контейнерных перевозок, господдержка и инвестиции в улучшение транспортной инфраструктуры.

«НЕВА 2021» – это традиционное место притяжения профессионалов судостроительной и портовой отрасли, отраслевые ассоциации и институты развития. И сегодня собрались более 100 российских и зарубежных компаний, в том числе партнеры Мурманской области по реализации логистических и транспортных инвестиционных проектов. Здесь мы сверяем часы и делимся дальнейшими планами», – отметила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Одним из ключевых мероприятий конференции стала стратегическая сессия «Международное, техническое и научное сотрудничество для обеспечения устойчивого судоходства и развития транзита в Арктике». Участники обсудили эффективность мер поддержки новых проектов в АЗРФ, а также потенциал Мурманской области в качестве логистического центра Северного морского пути. Регион входит в пятерку крупнейших портов по объемам грузооборота в России и занимает лидирующее положение по привлечению инвестиций в Арктике.

«Сейчас в инвестиционном портфеле региона 14 проектов в сфере транспорта и логистики почти на 170 млрд рублей. Это составляет более трети от объёма привлекаемых инвестиций в Мурманскую область. В основном это проекты по перевалке угля, минеральных удобрений, нефтепродуктов, сервиса по обслуживанию судов и доставке рыбопродукции, транзита контейнеров, – добавила в своем выступлении Светлана Панфилова. – В совокупности инвестиционные проекты создадут полный набор сервисов для перевалки различных видов грузов и откроют дальнейшие возможности для развития северного транспортного коридора, соответственно они находятся на особом контроле губернатора Мурманской области Андрея Чибиса».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире00:35«Братья Меладзе. Вместе и врозь». Фильм-концерт (12+)01:50Городские хроники (6+)02:10«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Мурманская область вошла в топ-10 регионов по уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллар подрос на 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 и 27 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика