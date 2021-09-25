Инвестиционные проекты Мурманской области по развитию Севморпути представили в Санкт-Петербурге

Логистический потенциал Мурманской области и инвестиционные проекты, направленные на развитие Северного морского пути, представили на ключевой отраслевой конференции по гражданскому судостроению, судоходству и деятельности портов «НЕВА 2021». В настоящее время в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, которые создадут полный набор сервисов для перевалки грузов и откроют дальнейшие возможности для развития Севморпути.

16-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2021» проходит раз в два года в Санкт-Петербурге. В этом году она стартовала 21 сентября. В торжественной церемонии открытия конференции приняли участие заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В фокусе внимания участников конференции в этом году – развитие судоходства на Северном морском пути, анализ на рынке контейнерных перевозок, господдержка и инвестиции в улучшение транспортной инфраструктуры.

«НЕВА 2021» – это традиционное место притяжения профессионалов судостроительной и портовой отрасли, отраслевые ассоциации и институты развития. И сегодня собрались более 100 российских и зарубежных компаний, в том числе партнеры Мурманской области по реализации логистических и транспортных инвестиционных проектов. Здесь мы сверяем часы и делимся дальнейшими планами», – отметила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Одним из ключевых мероприятий конференции стала стратегическая сессия «Международное, техническое и научное сотрудничество для обеспечения устойчивого судоходства и развития транзита в Арктике». Участники обсудили эффективность мер поддержки новых проектов в АЗРФ, а также потенциал Мурманской области в качестве логистического центра Северного морского пути. Регион входит в пятерку крупнейших портов по объемам грузооборота в России и занимает лидирующее положение по привлечению инвестиций в Арктике.

«Сейчас в инвестиционном портфеле региона 14 проектов в сфере транспорта и логистики почти на 170 млрд рублей. Это составляет более трети от объёма привлекаемых инвестиций в Мурманскую область. В основном это проекты по перевалке угля, минеральных удобрений, нефтепродуктов, сервиса по обслуживанию судов и доставке рыбопродукции, транзита контейнеров, – добавила в своем выступлении Светлана Панфилова. – В совокупности инвестиционные проекты создадут полный набор сервисов для перевалки различных видов грузов и откроют дальнейшие возможности для развития северного транспортного коридора, соответственно они находятся на особом контроле губернатора Мурманской области Андрея Чибиса».