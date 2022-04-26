Инвестиционные уполномоченные проведут встречи в Полярных Зорях и Кандалакше

На этой неделе, 27 и 28 апреля, в рамках проведения Дней предпринимательства Мурманской области состоятся встречи инвестиционных уполномоченных с субъектами малого и среднего предпринимательства:

- на базе «Точка кипения» города Полярные Зори – 27 апреля в 15.30;

- в центре «Мой бизнес» города Кандалакша – 28 апреля в 14.30.

На встрече обсудят региональные и муниципальные меры поддержки бизнеса, актуальные проблемы и возможные пути их решения, запланировано также свободное общение с участниками.

В мероприятии примут участие представитель министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова, инвестиционные уполномоченные городов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Максим Белов и представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/