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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 13:00

Инвестиционный дайджест: «Актуальность развития трафика через Мурманск возрастает»

Корпорация развития Мурманской области представила дайджест событий, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в феврале 2023 года. Сборник публикуется ежемесячно на Инвестиционном портале Мурманской области и включает новости, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а также мнения экспертов и аналитические данные.

В феврале в Мурманской области впервые состоялось заседание Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ. Заседание прошло под председательством губернатора Андрея Чибиса и носило выездной характер: на площадке одного из самых масштабных инвестпроектов в Арктике, Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Участники и эксперты высоко оценили результаты заседания, отметив важность, которую приобретает Мурманск и Севморпуть в условиях новой реальности.

«Россия должна использовать другие направления морских коммуникаций, в связи с чем возрастает актуальность развития трафика через Мурманск», – прокомментировал результаты заседания Госсовета политолог Дмитрий Солонников.

Также в феврале Андрей Чибис провёл заседание координационного совета по комплексному развитию Мурманского транспортного узла. Сейчас работы по строительству морского терминала «Лавна» и запуску рабочего железнодорожного движения на западный берег Кольского залива идут по графику.

Параллельно в Мурманской области работала экспертная группа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, которая в рамках трехдневного визита рассмотрела перспективные площадки для создания портовой инфраструктуры, особенности мореплавания в акватории порта Мурманск, а также возможности Октябрьской железной дороги по доставке белорусских товаров и грузов с учётом комплексного развития Мурманского транспортного узла и увеличения провозной способности железной дороги. На все вопросы эксперты получили исчерпывающую информацию, необходимую для дальнейшей разработки проекта.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в феврале стало известно, что резиденты Арктической зоны РФ и территории опережающего развития «Столица Арктики» вложили в экономику уже более 170 млрд рублей. Кроме того, Мурманская область продолжает привлекать новых резидентов. В прошлом месяце Арктическая зона РФ пополнилась четырьмя новыми резидентами от Мурманской области – количество проектов, реализуемых с использованием арктических преференций, увеличилось до 188, а планируемый объём инвестиций в результате их реализации превысил 151,5 млрд рублей. Новые резиденты планируют реализовать проекты в Мурманске, Мончегорске и Мурмашах.

Все выпуски дайджеста опубликованы на Инвестиционном портале Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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