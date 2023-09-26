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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 17:00

Инвестиционный дайджест: «Конец лета был богат на события, имеющие влияние на инвестиционный климат в Мурманской области и во всей российской Арктике»

Корпорация развития Мурманской области в новом «Инвестдайджесте» рассказывает о событиях, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в завершении лета 2023 года.

По оценке региональной Корпорации развития, конец лета 2023 года был насыщенным на события, имеющие влияние на инвестиционный климат как в Мурманской области, так и во всей российской Арктике. Среди них поручение Президента Владимира Путина к 1 ноября запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% годовых. Это решение может оказать существенное влияние на улучшение жилищных условий тысяч молодых семей, живущих в суровых условиях севера, а действовать она будет аналогично программе «Дальневосточная ипотека», успевшей доказать свою эффективность, прокомментировал новый «Инвестдайджест» генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Еще одну значимую новость озвучил федеральный Минтранс: о намерениях увеличить суммарную мощность морских портов Севморпути к 2025 году до 83 миллионов тонн. Выполнению этой задачи будет способствовать ввод в эксплуатацию новых современных ледоколов проекта 22220, о начале строительства шестого из которых заявил в августе представитель санкт-петербургского «Балтийского завода». Судостроители уже приступили к раскрою специализированной стали для корпуса будущего ледокола, сообщают РИА «Новости».

В августе стало известно, что Мурманская область вошла в число двадцатку регионов-лидеров по масштабу промышленного комплекса в валовом региональном продукте. Предприятия промышленного комплекса обеспечивают занятость почти четверти работников всех отраслей экономики региона, прокомментировал результаты рейтинга глава региона Андрей Чибис.

Полным ходом идет работа над важнейшими логистическими инвестиционными проектами на территории Мурманской области. Ожидается, что до конца года будет введен в работу морской порт Витино и морской перегрузочный комплекс СПГ компании «Арктическая перевалка» в Ура-Губе, также близится к завершению строительство морского порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива. В активной фазе находится работа по усилению железнодорожных подходов к портам Кольского Заполярья и увеличения пропускной и провозной способности линии Волховстрой – Мурманск. Одна из самых ярких новостей стало завершение транспортировки по морю технологической линии «Арктик СПГ» мощностью 6,6 млн тонн. Для масштабной операции по доставке платформы до месторождения на Ямале компании «Новатэк» потребовалось 16 судов. 

Кроме того, летом еще один резидент АЗРФ запустил свой инвестпроект - загородный отель в арктическом стиле на реке Титовка в Печенгском округе. Новый объект гостеприимства компании «Студеный берег» представляет собой 12 шале, оформленных с использованием натуральных материалов.

Все выпуски Инвестиционного дайджеста представлены на Инвестиционном портале и включают новости, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а также мнения экспертов и аналитические данные.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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