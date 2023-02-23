Инвестиционный дайджест: Мурманская область подтверждает социально-экономическую стабильность

Корпорация развития Мурманской области представила дайджест событий, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в начале 2023 года. Сборник публикуется ежемесячно на Инвестиционном портале Мурманской области и включает новости, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а также мнения экспертов и аналитические данные.

В начале года в России назвали топ-35 самых устойчивых регионов. Мурманская область заняла девятую строчку данного рейтинга. В целом, арктические регионы сохраняют социально-экономическую стабильность, комментируют результаты исследования его авторы.

В январе губернатор Андрей Чибис озвучил приоритетные мероприятия на 2023 год в рамках стратегического плана «На Севере – жить», среди которых реализация строительства Мурманского транспортного узла, разработка месторождений по добыче лития, создание инфраструктуры для инвесторов на западном берегу Кольского залива. Губернатор пристально следит за ходом реализации ключевых для Мурманской области проектов и в начале года лично проверил ход строительства морского порта «Лавна». Во время поездки глава региона убедился, что работа на объекте идёт чётко и слаженно.

Также в январе стали известны объёмы перевалки грузов в морских портах за 2022 год. Ежегодный грузооборот портов Мурманска превысил отметку 56 миллионов тонн: это рекордное значение среди портов Арктического бассейна.

Ещё одной новостью, привлекшей внимание к северным регионам на федеральном уровне, стало заявление Юрия Трутнева о том, что темп роста инвестиций в Арктику на четверть выше, чем на Дальний Восток. Арктическая зона РФ крайне привлекательна и богата ресурсами, однако пока мало освоена, отметил в своем выступлении полпред Президента РФ.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в январе Арктическая зона РФ пополнилась двумя новыми резидентами от Мурманской области – количество проектов, реализуемых с использованием арктических преференций, увеличилось до 184, а планируемый объем инвестиций в результате их реализации превысил 151 млрд рублей (по состоянию на 22.02.2023 число резидентов составляет 188).

Все выпуски дайджеста опубликованы на Инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru