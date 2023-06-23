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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 11:00

Инвестиционный дайджест: Мурманская область укрепляет международное сотрудничество в условиях новой реальности

«Укрепление международного сотрудничества в условиях новой реальности»: Корпорация развития Мурманской области в новом «Инвестдайджесте» рассказывает о событиях, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в апреле-мае. Новые выпуски сборника регулярно публикуются на Инвестиционном портале и включают новости, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а также мнения экспертов и аналитические данные.

По мнению экспертов Корпорации развития, весна 2023 года выдалась богатой на события, привлекшие внимание к Мурманской области на федеральном уровне. Прежде всего, это связано с активной работой команды правительства по налаживанию международных связей с дружескими странами. В частности, в мае губернатор Андрей Чибис в составе делегации под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетил Китайскую народную республику, где рассказал о перспективах сотрудничества с китайскими партнерами в контексте развития порта Мурманск как начала Северного морского пути. А сразу после состоялся официальный визит, уже в Мурманскую область, делегации Республики Беларусь.

«В результате работы белорусской команды на территории области были подписаны соглашения о сотрудничестве, в том числе по строительству ремонтно-сервисного центра «БелАЗа». Кроме того, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко лично осмотрел предполагаемые локации для строительства будущего терминала по перевалке экспортных грузов. Совместная работа продолжается», — комментирует новый выпуск дайджеста и.о. генерального директора Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Весной стали известны позиции Мурманской области в ряде федеральных рейтингов. Так, по итогам 2022 года рост внешнеторгового оборота Мурманской области увеличился на 55%, а объем экспорта – на 60%. Кроме того, Кольское Заполярье вошло в число десяти наиболее социально-экономически устойчивых регионов. А объем инвестиций в Мурманскую область за последние 4 года приблизился к отметке «900 млрд рублей». Кроме того, к началу лета реестр резидентов Арктической зоны РФ от Мурманской области увеличился до 194 проектов, что является наибольшим количеством среди всех арктических регионов. А количество фактически созданных резидентами рабочих мест на территории региона превысило двухтысячный порог.

В прошедшем месяце в честь трёхлетия территории опережающего развития «Столица Арктики» мурманские школьники и студенты побывали на экскурсии по местам реализации крупных инвестпроектов, которую провел губернатор Андрей Чибис. В результате ребята смогли больше узнать о производственном потенциале региона, который, судя по отзывам, впечатлил их своим масштабом. «Постигать новые знания —это лучшее, что может быть в жизни», — рассказали участники экскурсии.

Ещё одним знаковым событием стало согласование инфраструктуры порта «Витино» в Кандалакшском районе. Распоряжение по организации пограничного, таможенного и санэпиднадзора в акватории порта подписал Михаил Мишустин.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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