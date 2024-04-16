Инвестиционный дайджест: Мурманская область в лидерах Арктической зоны по реализации инвестиционных проектов

Корпорация развития Мурманской области представила новый выпуск Инвестиционного дайджеста, в котором собраны самые значимые новости в сфере инвестиционного развития региона. Сборник содержит обращения официальных лиц, публикации ведущих средств массовой информации, мнения экспертов. В дайджесте можно найти исчерпывающую информацию о существующих мерах поддержки бизнеса.

Главным событием, позитивно повлиявшим на инвестиционный климат Заполярья и привлекшим внимание к Мурманской области на федеральном уровне в марте 2024 года, по мнению специалистов Корпорации развития, стал визит Юрия Петровича Трутнева, когда заместитель председателя правительства РФ дал старт промышленной эксплуатации нового подземного горизонта Кировского рудника АО «Апатит» и провёл ряд совещаний с главой региона Андреем Чибисом. В ходе рабочей поездки Юрий Петрович отметил, что Мурманская область находится в лидерах по реализации инвестиционных проектов в российской Арктике и поручил Минвостокразвитию РФ разработать предложения по дополнительным мерам поддержки инвесторов, реализующим проекты в АЗРФ.

«Только резидентами Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики» в регионе уже создано пять тысяч рабочих мест, и эта работа продолжается», – поблагодарил вице-премьера за внимание к Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

В общей сложности число резидентов АЗРФ в Мурманской области к концу марта 2024 года достигло 236, общий пул проектов, реализуемых с помощью арктического пакета льгот, на сегодняшний день составляет почти 184 млрд рублей. Новые резиденты планируют построить гостиничные комплексы и объекты придорожного сервиса в Мурманске и Кольском районе.

«В 2024 году Мурманская область продолжает укреплять свои позиции в федеральных рейтингах. Так, в марте регион вошёл в первую десятку субъектов России по уровню социально-экономического благополучия по мнению экспертов Фонда развития гражданского общества. Соотношение средней зарплаты к стоимости жизни составило 5,53, что выше средней цифры по стране. Также в марте отмечена положительная динамика по росту входящего туристического потока в Мурманскую область. Эти и другие данные влияют на привлекательность региона для потенциальных инвесторов, поэтому соответствующие новости нашли отражение в нашем ежемесячном дайджесте», - прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

Также в марте стало известно, что уровень ВРП региона с 2019 года увеличился в 2,5 раза. А выручка местного бизнеса за год увеличилась на 25 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru