Инвестиционный дайджест: начало лета не стало периодом отпусков для деловой активности в Мурманской области

Корпорация развития Мурманской области в новом «Инвестдайджесте» рассказывает о событиях, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в начале лета. Новые выпуски сборника регулярно публикуются на Инвестиционном портале и включают новости, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а также мнения экспертов и аналитические данные.

По мнению экспертов Корпорации развития, начало лета 2023 года стало насыщенным на экономические события. Прежде всего, это связано с проведением ежегодного Петербургского международного экономического форума в Петербурге, во время которого Мурманская область заключила порядка 20 соглашений о сотрудничестве. Ключевое – с компанией «Газпром» о намерениях построить газопровод «Волхов-Мурманск», что поможет обеспечить газом население, предприятия и новые инвестпроекты Мурманской области и Карелии. Это событие позитивно оценили эксперты. Руководитель горнодобывающей компании «Олкон» назвал его историческим и отметил, что в случае прихода газа компания внесет весомый вклад в решение задачи рационального использования и сохранения энергетических ресурсов. Также стоит отметить, что в этом году на ПМЭФе заключили ряд важных соглашений по развитию литиевых месторождений и запуску фармацевтического производства с зарубежными партнерами.

«В новом дайджесте тезисно представлены главные итоги экономического форума для Мурманской области. В целом в этом году на ПМЭФе стали известны результаты работы по инвестиционным проектам, которая велась командой правительства весь год, и отмечены новые векторы. Газ и литий – главные точки роста, с которыми будет связано экономическое развитие Мурманской области в следующие десятилетия», — комментирует летний выпуск дайджеста генеральный директор региональной Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

Начало лета не стало периодом отпусков для деловой активности в регионе. В конце июня Мурманскую область посетили для ознакомления с инвестиционным потенциалом бизнес-миссия из Санкт-Петербурга и дипломаты из 16 иностранных государств. Во втором случае о перспективах развития Мурманской области гостям рассказал лично глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, к началу лета реестр резидентов Арктической зоны РФ от Мурманской области увеличился до 197 проектов. Новые резиденты создадут предприятие по утилизации отходов строительства, форелевое хозяйство, базу для спорта и отдыха на озере Среднем в Мурманске и центр обработки данных в Кольском районе. Объём инвестиций, который в общей сложности будет направлен на создание проектов в ближайшие годы, уже превышает 150 млрд рублей. Кроме того, в начале лета к фазе строительства приступила совместная компания с Корпорацией развития Мурманской области «Атлас-Ловозеро», реализующая проект создания комплекса придорожного сервиса в Ловозере. А резидент из Кировска, «Сокрома Недвижимость», открыл отель с максимальной доступностью к горным склонам Хибин. Для этого компания провела реконструкцию исторического здания 1935 года.

Также в июне стали известны позиции Мурманской области в ряде федеральных рейтингов. В исследовании, подготовленном экспертами агентства РИА Рейтинг, Мурманская область заняла 10 место в рейтинге регионов по доходам населения за 2022 год. В другом рейтинге Мурманск расположился на втором месте среди городов по зарплатам.

Фото: https://gov-murman.ru