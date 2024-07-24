Инвестиционный дайджест: названы события, повлиявшие на инвестиционный климат в Мурманской области в начале лета 2024 года

Корпорация развития Мурманской области представила новый выпуск дайджеста, в котором собраны самые значимые новости в сфере инвестиционного развития региона. Сборник содержит обращения официальных лиц, публикации ведущих средств массовой информации, мнения экспертов. В дайджесте можно найти исчерпывающую информацию о существующих мерах поддержки бизнеса.

Главным событием начала лета 2024 года, позитивно повлиявшим на инвестиционный климат Заполярья, стал прошедший в июне Петербургский международный экономический форум. В результате правительство Мурманской области заключило соглашения о реализации инвестиционных проектов в сфере горнодобывающей промышленности, жилищного строительства, культуры и образования. В общей сложности сумма соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме, составила порядка 210 миллиардов рублей, отметил губернатор Андрей Чибис. Кроме того, на полях ПМЭФ-2024 стало известно, что Андрей Чибис возглавит комиссию Госсовета РФ по развитию инфраструктуры Северного морского пути и Арктики. О создании профильной комиссии при Госсовете объявил Президент России Владимир Владимирович Путин во время пленарного заседания форума.

В начале стало известно о новых этапах реализации важнейших для региона инвестпроектов. В июне утвердили программу развития Оленегорского ГОКа до 2040 года. Компания рассчитывает, что в 2027 году комбинат выйдет на производство четырёх миллионов тонн железорудного концентрата в год. В сумме объем вложенных инвестиций составит более 90 миллиардов рублей.

Также компания «Полярный литий» завершила полевой этап геологоразведочных работ по подготовке к разработке крупнейшего в России Колмозерского месторождения лития. Предварительные данные геологоразведки, которые сейчас анализируются, выглядят позитивно, – прокомментировали в компании.

А в порту Витино, располагающемся в Кандалакшском заливе, в июне разрешили рейдовую перевалку. Теперь в порту допускается перегрузка грузов с судна на судно при стоянке одного из них на якоре. Напомним, что развитием морского порта и нефтебазы Витино занимается компания «Нордстар» – первый резидент Арктической зоны Российской Федерации.

Также в июне стало известно о том, что инвестиционный проект создания спортивных клубов быстрого доступа в Апатитах и Кировске получит субсидию от федерального Министерства спорта, что позитивно повлияет на его реализацию. Проект разрабатывался Корпорацией развития Мурманской области совместно с региональным Министерством спорта и столичным инвестором.

Продолжает увеличиваться количество резидентов Арктической зоны РФ. К началу июля число проектов, реализуемых с помощью уникального набора преференций в Мурманской области, достигло 253, а общий пул проектов на сегодняшний день превысил 192 млрд рублей. В том числе новые резиденты планируют создать предприятие по буксировке морских судов в Мурманске, центр отдыха в Апатитах, туристическую базу в Туломе, пункт заботы о путешественниках в Териберке. Кроме того, в начале лета действующий резидент АЗРФ, в рамках развития своего инвестпроекта открыл на территории санатория «Изовелла» в Апатитах новый спа-комплекс с бассейном саунами и соляной комнатой.

Напомним, все выпуски Инвестиционного дайджеста, включая свежий выпуск, можно найти на Инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/