Инвестиционный дайджест: развитие инфраструктуры – инновационные электростанции и котельные на биотопливе

Корпорация развития Мурманской области представила дайджест событий, позитивно повлиявших на инвестиционную привлекательность региона в январе-феврале 2024 года. Новые выпуски сборника регулярно публикуются на Инвестиционном портале и включают новости, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а также мнения экспертов и аналитические данные.

В первый месяц года на выездном заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Чибиса в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию, в том числе строительство инновационной двухблочной энергостанции на берегу озера Имандра в районе Кунчаст-губы, мощностью 600 МВт каждый.

Кроме того, в январе были подведены итоги грузооборота морских портов за 2023 год. Мурманский порт вошел в топ-5 портов России по объему перевезенных грузов. По результатам 2023 года, грузооборот Мурманского порта вырос на 2.8% и достиг 58 миллионов тонн.

В феврале Андрей Чибис принял участие в совещании по комплексному развитию Мурманского транспортного узла под руководством Первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, который поручил завершить строительство Мурманского транспортного узла в декабре 2024 года.

Также в феврале в рамках работы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Самолет Страна» Александр Прыгунков подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию комплексных проектов по строительству жилья.

«Высоко оценивая экономический и девелоперский потенциал Мурманской агломерации, планируем активно использовать весь свой богатый опыт работы над крупными и комплексными проектами, чтобы улучшать качество жизни людей, формировать комфортную среду, а также создать новые возможности и рабочие места», – отметил управляющий партнёр и генеральный директор «Самолет Страна» Александр Прыгунков.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, в конце февраля стало известно о начале реализации новых инвестиционных проектов по обновлению систем теплоснабжения и снижению зависимости региона от мазута. В рамках соответствующих концессий планируется заменить старые угольные котельные в Мончегорске и Мурманске в районе Дровяное новыми, которые будут использовать в качестве топлива древесную щепу.

В феврале произошло ещё одно важное событие - Мурманская область одержала победу в пяти номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Регион занял первое место в номинациях «Территория арктического туризма» и «Территория автотуризма», второе место в категориях «Территория гастрономического туризма» и «Лучший туристический маркетинг региона». Также Кольское Заполярье получило специальную награду за стремление к качеству и деловому совершенству.

Все выпуски дайджеста опубликованы на Инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru