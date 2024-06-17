Инвестиционный дайджест: в Мурманской области заложен прочный фундамент для экономического рывка

Корпорация развития Мурманской области представила новый выпуск дайджеста, в котором собраны самые значимые новости в сфере инвестиционного развития региона. Сборник содержит обращения официальных лиц, публикации ведущих средств массовой информации, мнения экспертов. В дайджесте можно найти исчерпывающую информацию о существующих мерах поддержки бизнеса.

Главным событием второй половины весны 2024 года, позитивно повлиявшим на инвестиционный климат Заполярья, по мнению специалистов Корпорации развития, стал доклад губернатора Андрея Чибиса Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о ходе реализации стратегических инвестиционных проектов, важных для всей страны.

Глава региона поблагодарил президента за решения, благодаря которым была достроена железная дорога в рамках развития Мурманского транспортного узла. Также в ходе выступления губернатор уделил внимание ходу строительства порта «Лавна», разработке литиевых месторождений на Кольском полуострове и газификации региона. Кроме того, в мае, подводя итоги деятельности за 5 лет на посту губернатора, глава региона сообщил, что объём инвестиций в Мурманскую область за этот период составил 1,2 триллиона рублей. При этом крупными промышленными компаниями было вложено более 500 млрд рублей.

«Реализация ключевых проектов и принятые по инициативе региона инвестиционные решения заложили прочный фундамент для экономического рывка», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, в мае в Мурманской области расширили границы территории опережающего развития «Столица Арктики». В неё вошли участки, расположенные в Кольском районе, на которых планируется начать строительство Западного транспортно-логистического узла.

Продолжает увеличиваться количество резидентов Арктической зоны РФ. К началу лета число проектов, реализуемых с помощью уникального набора преференций в Мурманской области, достигло 243, а общий пул проектов на сегодняшний день превысил 190 млрд рублей.

«В течение всего прошлого года командой правительства с Республикой Беларусь прорабатывался проект создания морского терминала по перевалке грузов в Мурманской области. В результате весной соответствующее соглашение мы заключили. Ещё одно соглашение было подписано с инвестором, развивающим федеральную сеть городских курортов. Планируется, что в течение нескольких лет в Мурманске на принципах государственно-частного партнёрства будет построен современный акватермальный комплекс для северян и гостей региона. Кроме того, по поручению президента Владимира Путина продолжается большая работа по созданию мастер-планов наших трех агломераций, что имеет принципиальное значение для развития арктических территорий», – прокомментировала выпуск нового дайджеста заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Напомним, все выпуски Инвестиционного дайджеста, включая свежий выпуск, можно найти на Инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru