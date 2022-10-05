Инвестиционный портал Мурманской области в числе лучших в стране

По оценке Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР), Мурманская область занимает 9 место среди всех субъектов РФ по качеству регионального Инвестиционного портала. В числе сильных сторон ресурса специалисты отметили современный дизайн и проработанную структуру разделов сайта с исчерпывающей информацией для инвесторов о возможностях для развития бизнеса на территории региона.

Отдельно эксперты НААИР отметили цифровые сервисы, широко представленные на Инвестиционном портале Мурманской области и линию прямых обращений, с помощью которой предприниматели могут обратиться к команде региона.

Стоит отметить, что работа по совершенствованию регионального инвестпортала не прекращается. Функциональный заказчик ресурса, Корпорация развития Мурманской области, совместно с региональным министерством цифрового развития в 2022 году провели модернизацию, в рамках которой на портале заработали новые разделы — «Калькулятор арктических льгот» и сервис «Бизнес для бизнеса» для помощи инвесторам в поисках партнеров в Кольском Заполярье.

Напомним, в июне стали известны результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в котором Мурманская область была отмечена среди регионов-лидеров по темпам роста. По сравнению с 2021 годом область улучшила свои позиции на четыре строчки и заняла 16 место. При этом Инвестиционный портал Мурманской области по результатам нацрейтинга был отнесён к наивысшей группе «А».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития объединяет усилия региональных институтов развития, направленных на создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в субъекты Российской Федерации. В 2022 году в состав Наблюдательного совета НААИР вошёл глава Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru