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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.24 12:30

Инвестиционный портфель Корпорации развития Мурманской области вырос на 18%

В честь 11-летия со дня основания, Корпорация развития Мурманской области подвела итоги работы в 2024 году. За последний год инвестиционный портфель регионального агентства инвестиционного развития вырос на 18%.

На сегодняшний день сотрудники Корпорации сопровождают проекты с общим объёмом инвестиций 668 млрд рублей. Для сравнения, в конце прошлого года портфель Корпорации составлял 550 млрд рублей. Основной упор сделан на успешную реализацию проектов в сфере промышленности, логистики, туризма и аквакультуры. При этом, далеко не все проекты, реализуемые в регионе при поддержке правительства, находятся на сопровождении Корпорации. В ближайшие 10 лет в Мурманской области планируется реализовать более 300 проектов общим объёмом инвестиций на более 3,2 трлн рублей. Корпорация развития также включена в работу по созданию подходящих условий для их реализации.

«Мурманская область обладает уникальными предложениями для инвесторов в сфере транспортной логистики, промышленности и туризма, однако реализация проектов на Севере требует особого подхода. Поэтому создание доступной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов — одна из ключевых задач, которая стоит перед инвестиционной командой. Для этого мы привлекаем все доступные федеральные инструменты, в том числе преференциальные режимы Арктической зоны РФ и территории опережающего развития, средства инфраструктурного бюджетного кредита. С помощью последнего сейчас создаются необходимые коммуникации для развития жилищного строительства в Коле и туристических проектов в Кировске», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, правительство Мурманской области в лице корпорации зачастую само выступает инициатором инвестиционных проектов. В 2024 году региональным агентством по привлечению инвестиций и АО «ГТЛК» образована специальная проектная компания для создания на территории региона судоремонтного кластера. При сопровождении Корпорации развития определено место размещения и оказывается всесторонняя поддержка по выходу на проектные работы.

Растёт число проектов с государственным участием, направленных на развитие детско-юношеского спорта, медицины и образования. Один из них – создание плавательного бассейна на Кольском проспекте в Мурманске. Концессионное соглашение о строительстве спорткомплекса было заключено в конце прошлого года и в течение всего 2024 года шли подготовительные процедуры к строительству. На данный момент уже определён подрядчик и получено разрешение на осуществление работ.

Большинство же сопровождаемых инвестиционных проектов относятся к сфере туризма, в портфеле Корпорации такие проекты занимают 25% от общего пула. В этом году на сопровождение взяты проекты по запуску пункта заботы о путешественниках в Териберке, снегоходно-туристической базы в Мурманске, строительству отеля на берегу Баренцева моря и базы отдыха в Полярных Зорях. Кроме того, специалисты сопровождают ряд новых проектов в сфере промышленности: по строительству цеха для производства тары для рыбной продукции и монтажного цеха для БЛА. В рамках развития придорожного сервиса совместно с частным инвестором запущены АЗС в Кировске и Апатитах, а также завершается создание долгожданного автозаправочного комплекса в Териберке.

«Абсолютно все инвестиционные проекты сотрудники Корпорации развития сопровождают во взаимодействии с курирующими органами власти в составе единой команды правительства под руководством губернатора Андрей Чибиса», — сказал генеральный директор Корпорации развития Артем Кукса, — «При этом, в последние несколько лет со стороны инвесторов наблюдается интерес к проектам, направленным на развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах Мурманской области. Это прямое следствие курса, обозначенного стратегическим планом «На Севере — жить» до 2030 года.

Напомним, Корпорация развития Мурманской области — специализированная организация по работе с инвесторами от лица правительства Мурманской области. Она была создана в рамках регионального инвестиционного стандарта 18 декабря 2013 года. И за 11 лет совместно с инвесторами и командой правительства успешно реализованы такие проекты, как строительство гондольной канатной дороги на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» в Кировске, ледовой арены «Метеор» в Мурманске и крупнейшего ветропарка за Полярным кругом. Кроме того, Корпорация сама выступает в роли инвестора с случае реализации социально-важных проектов.

«За годы работы Корпорация зарекомендовала себя как ключевая организация по работе с инвесторами, внося значительный вклад в экономическое развитие региона. На протяжении многих лет развитие инвестиционной привлекательности Мурманской области и привлечение новых инвесторов в регион является нашей совместной задачей, оказывающей влияние на формирование облика будущего Кольского полуострова. Уверенна, что с таким набором навыков и компетенций, которые за эти годы приобрели сотрудники нашей Корпорации развития, мы преодолеем любые вызовы и будем продолжать активно развивать инвестиционный потенциал региона», — сказала заместитель губернатора Мурманской области-министр развития Арктики и экономики Мурманской области сказала Светлана Панфилова.

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