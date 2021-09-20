Инвестиционный портфель Мурманской области – 141 проект на 658 миллиардов рублей

Инвестиционный портфель Мурманской области представила на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«В результате реализации 141 проекта будет инвестировано 658 миллиардов рублей и создано почти 25 тысяч новых рабочих мест для северян. За 10 лет мы ожидаем порядка 257 миллиардов налоговых поступлений. Эти деньги будут направлены на всестороннее социально-экономическое развитие Мурманской области, строительство и благоустройство», – отметила вице-губернатор.

Большая часть проектов инвестиционного портфеля будет реализована резидентами преференциальных режимов Арктической зоны и ТОР. Ещё 28 проектов в сферах спорта, туризма, ЖКХ и энергетики реализуются или планируется реализовать по механизму ГЧП. Они дадут 389 рабочих мест и более 38 миллиардов инвестиций.

Основные направления, по которым реализуются проекты: транспорт и логистика, горная промышленность, строительство, рыболовство и аквакультура, придорожный сервис, туризм, энергетика и ЖКХ.

Важно отметить, что больше половины – это проекты, относящиеся к малому и среднему бизнесу, получившие государственную поддержку в Арктической зоне.

«Реализация проектов открывает новые горизонты для северян, новые рабочие места, регион нуждается в специалистах. Мы совестно с учреждениями высшего и среднего образования реализуем программу «Кадры для экономики». В рамках этой программы уже открыты и планируются к открытию новые направления обучения», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, чтобы познакомить школьников с инвестиционными проектами, которые реализуются в Мурманской области, и рассказать о перспективах трудоустройства, в ближайшее время стартуют публичные лекции, экскурсионные программы на предприятия инвесторов действующих проектов, «TED-конференции». Кроме того, в создаваемых молодёжных пространствах региона разместят 5 информационных стендов «Учиться, работать и жить на Севере».