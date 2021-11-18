Инвестиционный потенциал Мурманской области представлен на Международной выставке в Дубае

Инвестиционный проект «Новый Мурманск» может быть реализован с участием иностранных партнеров, сообщила участникам международной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

С 14 по 18 ноября в рамках деловой программы Национального павильона России в Дубае проходят выездные сессии Восточного экономического форума, организованные Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Минвостокразвития России при поддержке Фонда Росконгресс. Деловая программа посвящена перспективам развития транспортной инфраструктуры, в том числе Северного морского пути, добычи полезных ископаемых, нефтехимической промышленности, энергетической инфраструктуре и туризму. В деловых сессиях в режиме ВКС принимает участие руководитель Корпорации развития Мурманской области. Светлана Панфилова рассказала участникам выставки о логистическом и туристическом потенциале Мурманской области. Сегодня Мурманская область является флагманом развития российской Арктики, в инвестиционном портфеле региона порядка 150 проектов.

«Мурманская область – это единственная точка в российской Арктике, куда можно доехать на машине. У нас есть, чем заняться 365 дней в году, а известное на весь мир село Териберка входит в топ самых популярных локаций у путешественников. Неудивительно, что с каждым годом к нам приезжает все больше туристов, и, по предварительным данным, в этом году по турпотоку регион может превысить допандемийные времена», – отметила Светлана Панфилова.

Наибольший интерес у участников выставки вызвал амбициозный проект редевелопмента недействующих портовых территорий в центре Мурманска, объем инвестиций в который составит 230 миллионов долларов.

«Правительство Мурманской области через Корпорацию развития реализует проект «Новый Мурманск». Реализация заключается в преобразовании территорий в кластер, который станет точкой входа инвестиций, идей, площадкой для проведения международных культурно-деловых событий. Объектов подобного класса нет в арктических регионах», – пояснила Светлана Панфилова.

Светлана Панфилова отметила, что иностранные инвесторы могут принять участие в реализации амбициозного проекта, который может стать визитной карточкой всей российской Арктики и местом притяжения туристов со всего мира.

В работе выездных сессий принял участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил, что Арктика и Дальний Восток – это территории, где сосредоточены ключевые ресурсы страны, и благодаря преференциальным режимам здесь динамично развиваются инвестиционные проекты. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Арктике инвестируют 18 стран – Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Австралия, Вьетнам и другие. Более 100 иностранных компаний реализуют проекты объемом 247 миллиардов рублей. В их числе и большие инфраструктурные стройки. Среди наиболее ярких проектов министр отметил реализуемый в Мурманской области проект по строительству инфраструктуры по производству СПГ-оборудования.

«Арктика является стратегическим регионом с самым быстро растущим мировым морским коридором. Объемы перевозок по Северному морскому пути за последние пять лет выросли в шесть раз, до 33 миллионов тонн. Наша цель – 100 миллионов тонн к 2034 году. Поэтому сейчас Россия строит флот ледоколов и контейнерных судов», – отметил министр.

Международная выставка Экспо-2020 в Дубае открылась 30 сентября 2021 года. Планируется, что за полгода работы ее посетят 25 миллионов человек, большая часть которых – иностранцы. Как сообщает Минпромторг РФ, российский павильон является одной из самых популярных площадок Всемирной выставки, сообщает Корпорация развития Мурманской области.