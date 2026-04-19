Инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска проведёт приём предпринимателей

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска сообщает, что 23 апреля в 11.00 инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих у них проблемных вопросов.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 87 (здание комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска).

Заявки на участие принимаются до 17.00 22 апреля по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.