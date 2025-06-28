Инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска проводит День приёма предпринимателей

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска информирует о том, что 1 июля с 11.00 инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска совместно с комитетом имущественных отношений города Мурманска планируется к проведению рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска в целях разъяснения условий предоставления льгот и мер поддержки по арендной плате за землю (индивидуальный понижающий коэффициент) для отдельных категорий арендаторов (коммерческих организаций) на 2026 год.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10 (комитет имущественных отношений города Мурманска).

Заявки на участие принимаются до 11.00 30 июня по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.