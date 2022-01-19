Инвесторам из Китая рассказали о проекте «Новый Мурманск»

Наиболее перспективные туристские инвестиционные проекты российского бизнеса представлены инвесторам из Китая во время российско-китайской стратегической сессии «Внутренний и въездной туризм – инвестиционный драйвер экономического развития Дальнего Востока и Арктики», организованной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики при участии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Мероприятие было организовано в целях развития отношений в области туризма между Китайской Народной Республикой и российскими Дальним Востоком и Арктикой. Со стороны Китая во встрече приняли участие представители турбизнеса, авиакомпаний, Союза китайских предпринимателей в РФ. Российские участники рассказали о перспективных инвестиционных проектах в сфере туризма, которые будут реализованы на Кольском полуострове, Камчатке и в Забайкалье, а также о мерах господдержки, доступных инвесторам при реализации проектов в ДФО и Арктике, в том числе в рамках префрежимов ТОР и АЗ РФ.

Мурманскую область в стратегической сессии в режиме ВКС представила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова, она рассказала потенциальным партнерам о перспективах сотрудничества по проекту «Новый Мурманск». Как сообщила в ходе выступления Светлана Панфилова, туристический поток в Мурманскую область растёт, несмотря на пандемию – сейчас он выровнялся до показателей начала 2020 года. По словам главы региональной Корпорации развития, в Мурманскую область туристы приезжают, чтобы открыть для себя Арктику, а «Новый Мурманск» станет отправной точкой для их путешествий. Проект включает в себя строительство фуд-холла, гостиниц, музея Арктики и морской набережной, и, несомненно, эти объекты станут точками притяжения как для горожан, так и для гостей столицы Арктики.

«Главный инвестиционный лот в рамках проекта «Новый Мурманск», к проектированию которого мы приступаем, – это парк-мост. Крытый пешеходный мост будет связывать «Новый Мурманск» с центральной частью города, и он плавно перейдёт в музей Арктики. В основе идеи парка лежит представление четырех климатических зон, которые передают особенности природы Кольского полуострова. Строить этот объект предполагается в формате государственно-частного партнёрства», – пояснила руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершении встречи Светлана Панфилова пригласила участников подробнее ознакомиться с проектом «Новый Мурманск» и рассмотреть возможное участие в реализации проекта в качестве партнёров. Кроме того, в рамках сессии состоялась панель АВВТ РФ, во время которой эксперты из научного сообщества обменялись мнениями и опытом в области инвестиций в туристическую отрасль в разрезе Дальнего Востока и Арктики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435622/#&gid=1&pid=12