Инвесторы поделились историями успеха во время публичных лекций для студентов и школьников Arctic TED

На площадке Мурманского государственного технического университета прошли публичные лекции в стиле TED, организованные Корпорацией развития Мурманской области в рамках проекта «Кадры для экономики». Во время выступлений инвесторы поделились со школьниками и студентами секретами успеха и рассказали о перспективных инвестиционных проектах, которые реализуются на территории региона.

Цель арктических лекций в стиле TED – мотивировать молодежь выбирать Мурманскую область для жизни, учебы и карьерного роста. Формат TED выбран не случайно, это популярная во всем мире форма публичных выступлений, во время которых участники делятся личным опытом и знаниями.

В ходе своих выступлений на ArcticTED инвесторы рассказывают о новых возможностях, которые открываются в регионе в связи с запуском инвестиционных проектов. Среди приглашенных гостей – представители компаний, реализующих крупные логистические и промышленные проекты («Морской торговый порт Лавна», «Русатом Карго», «НОВАТЭК–Мурманск», «Кольская ГМК»). Не менее увлекательны истории руководителей компаний, развивающих перспективные бизнес-ниши и продвигающие туризм и арктическую кухню.

«Многие ли знают, что означает фраза «инвестиционные проекты» на деле? Какие стройки идут в Мурманской области прямо сейчас, какие возможности в связи с их запуском появляются у сегодняшних школьников и студентов? Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, во время своих выступлений наши спикеры простым языком рассказывают, что конкретно происходит в Белокаменке, и почему все ждут строительства нового металлургического завода в Мончегорске. В ходе таких выступлений в режиме диалога ребята видят, что успешные руководители компаний тоже когда-то выбирали жизненный путь и могут поделиться хорошим советом», – рассказала о проекте генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

По результатам лекций будут созданы видеоролики, которые будут распространяться в интернете, а также в учебных заведениях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432915/#&gid=1&pid=3