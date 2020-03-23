Инвесторы в Арктике получат федеральную субсидию на создание инфраструктуры

Новые инвестпроекты в сфере разведки и добычи углеводородного сырья на отдельных территориях Арктической зоны России получат преференции. Закон об арктических льготах, предусматривающий поправки в налоговый кодекс страны, подписал Президент Владимир Путин. Документом предусмотрено применение пониженной ставки налога на добычу полезных ископаемых для компаний, добывающих нефть и газ на новых морских месторождениях. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. Как прозвучало в докладе, на территории региона несколько крупных месторождений – Мурманское (газовое), Северо-Кильдинское (газовое), Долгинское (нефтяное) и Поморское (газоконденсатное).

Вице-губернатор подчеркнула, что правительством Мурманской области ведется активная работа по включению предложений в пакет законопроектов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и инвестпроектов по переработке твердых полезных ископаемых.

Кроме того, в рамках принятых мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктике замгубернатора отметила важность выделения федеральной субсидии на строительство инфраструктуры. Правила отбора инвестиционных проектов в Арктической зоне страны утверждены правительством России.

Согласно документу, в рамках реализации инвестпроектов добывающие компании смогут претендовать на получение безвозвратной субсидии из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры. Одно из условий получения господдержки – полная стоимость проекта должна составлять не менее 300 млн рублей. При этом максимальный размер субсидии не может превышать 20% от общей стоимости.

На территории Мурманской области претендовать на господдержку смогут пять крупных компаний: ООО «Новатэк-Мурманск», терминал Северо-Запад, ООО «Морской терминал Тулома», ООО «Федорово холдинг» и ООО «СГК Аркминерал». По предварительным подсчетам, общий объем субсидии на развитие инфраструктуры составит около 22,6 млрд рублей. Выделенные средства планируется направить на реконструкцию автомобильных дорог Мишуково-Снежногорск и в поселке Минькино, создание объектов морского порта, подъездных железнодорожных путей и другое.

«Важно, что при реализации крупных инвестиционных проектов на территории области у предпринимателей появилась возможность привлечь денежные средства на создание дополнительной инфраструктуры, повысить качество автомобильных дорог. Наша ключевая задача – создавать новые условия для инвестирования в Мурманскую область и укреплять нашу экономическую базу», – сказал Андрей Чибис, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.