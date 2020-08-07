Инвесторы всех стран, слетайтесь на мурманский портал

В Мурманской области создан Инвестиционный портал – единая информационная платформа для потенциальных инвесторов. Сайт знакомит пользователей с преимуществами Кольского Заполярья для ведения бизнеса, действующими мерами государственной поддержки, энергетическими возможностями, планами и перспективами развития транспортной инфраструктуры на Севере.

Внедрение цифрового сервиса и работу обновленного портала курирует региональное министерство цифрового развития совместно с Корпорацией развития Мурманской области.

«Информационный портал демонстрирует инвестиционный потенциал Севера и предоставляет предпринимателям важную информацию. Кроме того, сервис позволяет принимать обращения от зарегистрированных пользователей и оперативно отвечать на поступающие вопросы», – отметил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

На сайте функционирует раздел «Личный кабинет инвестора», созданы удобные навигаторы мер поддержки, инвестиционных проектов и площадок. Так, в разделе «Одно окно по работе с инвесторами» представлен порядок рассмотрения инвестиционной инициативы.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, решение по заявке, которая направляется в Корпорацию развития Мурманской области, принимается в течение 35 дней. Пользователям портала также оказывается информационно-консультационное содействие на всех стадиях реализации проекта, помощь в организации переговоров и встреч, проводится отраслевая и финансово-экономическая оценка проектов, подбираются земельные участки, здания и сооружения в соответствии с требованиями и другие услуги.