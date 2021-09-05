Инвестпрограмма «МЭС» позволит экономить на расходе топливе в Нивском

Представители комитета по тарифному регулированию Мурманской области совместно со специалистами АО «Мурманэнергосбыт» посетили с рабочим визитом объекты теплоснабжения Кандалакшского района.

Одним из основных объектов осмотра стала действующая мазутная котельная №17 нп. Нивский, предназначенная для отопления и горячего водоснабжения 24 жилых зданий и социальных объектов.

В соответствии с поступившей на согласование инвестиционной программой на 2022 год АО «Мурманэнергосбыт» планирует выполнить замену 10 морально устаревших паровых и водогрейных котлов на новые водогрейные газотрубные котлы, оснащенные автоматизированными горелочными устройствами с микропроцессорным управлением с электронной регулировкой горения, замену вспомогательного тепломеханического оборудования, внедрить современные системы автоматического управления, защит, сигнализации, оснастить котельную комплексной автоматизированной системой управления, сбора и отображения информации с программным обеспечением.

Как сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области, реализация таких мероприятий позволит уменьшить расходы на топливо за счет снижения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии, а также повысить надёжность и качество теплоснабжения потребителей, сократить эксплуатационные расходы, связанные с ремонтами и техническим обслуживанием оборудования.

Комитет по тарифному регулированию по итогам визита согласовал данную программу, далее она поступила на согласование профильного Министерства энергетики и ЖКХ региона.