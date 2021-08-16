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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.21 09:30

Инвеступолномоченные Кировска, Кандалакшского района и Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области возглавили рейтинг эффективности в июле

Корпорация развития Мурманской области подготовила рейтинг деятельности инвестиционных уполномоченных за июль. Оценка проводится среди уполномоченных органов исполнительной власти, муниципалитетов, районов и ЗАТО с февраля 2021 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Возглавляет новый рейтинг среди ведомств профильный орган власти по привлечению инвестиций – Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Второе место занимает региональное министерство энергетики и ЖКХ, уполномоченный которого способствовал оперативному решению ряда вопросов предпринимателей, в том числе – восстановлению водоснабжения компании, которая занимается производством медицинского кислорода в Апатитах. Третья строчка в рейтинге у регионального комитета по тарифному регулированию.

Среди инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах наибольшую динамику продемонстрировал Кировск, переместившийся с пятого на первое место за счет проведенных рабочих встреч с потенциальными инвесторами. Кроме того, на позиции Кировска в рейтинге позитивно сказалось появление нового резидента АЗ РФ. Предприниматель откроет гостиницу и создаст более 20 рабочих мест.

Среди районов наибольшую активность, направленную на привлечение инвестиций, проявил Кандалакшский район. Там заработал центр «Мой бизнес», состоялись встречи с компаниями из косметической, строительной, социальной и туристической отраслей по вопросам реализации инвестиционных проектов.

Среди ЗАТО, как и в предыдущих месяцах, лидерство сохранилось за Североморском.

«Хотя институт инвестиционных уполномоченных появился полгода назад, динамика в ряде органов власти и муниципалитетах по решению вопросов инвесторов уже видна. Хотелось бы поблагодарить коллег за ответственный подход к работе, и надеемся, что дальше темпы будут только нарастать», – отметила руководитель АО «Корпорация развития» Светлана Панфилова. 

Напомним, главная цель рейтинга – способствовать эффективному взаимодействию инвесторов, госслужащих и Корпорации развития Мурманской области для улучшения инвестиционного климата в регионе и реализации конкретных проектов.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, 18 марта 2021 года губернатор Андрей Чибис подписал постановление об утверждении положения «Об инвестиционных уполномоченных Мурманской области». Данный институт создан для обеспечения доступности и прозрачности власти, оперативного рассмотрения вопросов на местах, координации и контроля реализации инвестиционных проектов, что, в свою очередь, способствует повышению инвестиционной активности и привлекательности региона. Оценку работы института в формате рейтинга проводит АО «Корпорация Мурманской области». Список 46 инвестиционных уполномоченных представлен на инвестиционном портале Мурманской области.

 

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