Инвеступолномоченные Мурманской области отточили навыки работы с инвесторами

В Мурманске завершился четвёртый образовательный модуль в рамках Школы инвестиционных уполномоченных. Во время обучения руководители Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) рассказали основные тренды в работе с инвесторами в российских муниципалитетах, а также специально для Мурманской области провели свой новый тренинг в виде симуляции инвестиционного процесса, основанный на лучших практиках более 70 регионов страны.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, обучение прошли инвеступолномоченные со всей области: более 30 специалистов, включая глав администраций, сочетающих функции инвеступолномоченных. Кроме того, в образовательном модуле приняли участие специалисты региональных институтов развития: Корпорации развития Мурманской области, «КРДВ Мурманск», Центра «Мой Бизнес», а также сотрудники министерства развития Арктики и экономики, ответственные за развитие инвестиционной политики в регионе.

«Четвёртый модуль мы решили провести в виде деловой игры, воссоздающей инвестиционные процессы в регионе для того, чтобы инвеступолномоченные лучше понимали, какие шаги необходимы при реализации различных проектов. Участники обучения разобрали, что необходимо инвестору, чтобы в конечном итоге принять положительное решение. По окончанию Школы задача инвеступолномоченных – выстроить работу в своей команде таким образом, чтобы создать комфортную обстановку для инвесторов в муниципалитетах», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Мурманской области» Артем Кукса.

Напомним, инвеступолномоченные работают в муниципалитетах и органах власти Мурманской области с 2021 года. За два года они доказали свою эффективность: их деятельность способствует сокращению сроков рассмотрения предпринимательских инициатив и ускорению принятия решений по вопросам, возникающим в ходе реализации проектов. Во время предыдущих образовательных модулей участники разобрали меры поддержки и механизмы инфраструктурного развития, обменялись опытом с другими регионами, а также выработали совместные решения, способствующие совершенствованию командной работы.

Текущий модуль полностью посвящён приобретению практических знаний. Инвеступолномоченные познакомились с основными трендами в работе с инвесторами в российских регионах и муниципалитетах, рассмотрели актуальные стратегии. Ключевой задачей обучения стало моделирование работы, направленной на привлечение и сопровождение инвесторов. Отточить свои навыки инвеступолномоченным представилось во время деловой игры «НАИИР.Game». Тренинг основан на лучших практиках более 70 региональных инвесткоманд.

«Мурманская область – второй регион, где мы представляем деловую игру. База для её создания – по сути, вся страна. В том числе мы использовали успешные практики лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Тренинг представляет собой симуляцию: от выбора стратегии взаимодействия до сопровождения на окончательном этапе. Как отметили участники пилотной игры, моделирование реальных ситуаций во время игрового процесса, помогает специалистам принимать правильные решения при работе с инвесторами», – рассказал преподаватель тренинга, исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Мурманская область ежегодно демонстрирует улучшение позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В 2022 году область вошла в группу регионов, занявших 16-е место.

Фото: https://gov-murman.ru