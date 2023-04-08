Наша огромная планета: почему в Швеции детей с малых лет учат не бояться холода и грязи и кто ухаживает в Стамбуле за бездомными кошками и собаками+8,3°: в Мурманске перекрыт максимум температуры воздуха на 7 апреля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.04.23 11:00

Инвеступолномоченные Мурманской области отточили навыки работы с инвесторами

В Мурманске завершился четвёртый образовательный модуль в рамках Школы инвестиционных уполномоченных. Во время обучения руководители Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) рассказали основные тренды в работе с инвесторами в российских муниципалитетах, а также специально для Мурманской области провели свой новый тренинг в виде симуляции инвестиционного процесса, основанный на лучших практиках более 70 регионов страны.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, обучение прошли инвеступолномоченные со всей области: более 30 специалистов, включая глав администраций, сочетающих функции инвеступолномоченных. Кроме того, в образовательном модуле приняли участие специалисты региональных институтов развития: Корпорации развития Мурманской области, «КРДВ Мурманск», Центра «Мой Бизнес», а также сотрудники министерства развития Арктики и экономики, ответственные за развитие инвестиционной политики в регионе.

«Четвёртый модуль мы решили провести в виде деловой игры, воссоздающей инвестиционные процессы в регионе для того, чтобы инвеступолномоченные лучше понимали, какие шаги необходимы при реализации различных проектов. Участники обучения разобрали, что необходимо инвестору, чтобы в конечном итоге принять положительное решение. По окончанию Школы задача инвеступолномоченных – выстроить работу в своей команде таким образом, чтобы создать комфортную обстановку для инвесторов в муниципалитетах», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Мурманской области» Артем Кукса.

Напомним, инвеступолномоченные работают в муниципалитетах и органах власти Мурманской области с 2021 года. За два года они доказали свою эффективность: их деятельность способствует сокращению сроков рассмотрения предпринимательских инициатив и ускорению принятия решений по вопросам, возникающим в ходе реализации проектов. Во время предыдущих образовательных модулей участники разобрали меры поддержки и механизмы инфраструктурного развития, обменялись опытом с другими регионами, а также выработали совместные решения, способствующие совершенствованию командной работы.

Текущий модуль полностью посвящён приобретению практических знаний. Инвеступолномоченные познакомились с основными трендами в работе с инвесторами в российских регионах и муниципалитетах, рассмотрели актуальные стратегии. Ключевой задачей обучения стало моделирование работы, направленной на привлечение и сопровождение инвесторов. Отточить свои навыки инвеступолномоченным представилось во время деловой игры «НАИИР.Game». Тренинг основан на лучших практиках более 70 региональных инвесткоманд.

«Мурманская область – второй регион, где мы представляем деловую игру. База для её создания – по сути, вся страна. В том числе мы использовали успешные практики лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Тренинг представляет собой симуляцию: от выбора стратегии взаимодействия до сопровождения на окончательном этапе. Как отметили участники пилотной игры, моделирование реальных ситуаций во время игрового процесса, помогает специалистам принимать правильные решения при работе с инвесторами», – рассказал преподаватель тренинга, исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Мурманская область ежегодно демонстрирует улучшение позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В 2022 году область вошла в группу регионов, занявших 16-е место.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Промышленность России набирает обороты: обзор отрасли по итогам первого квартала 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 3 серия 10 (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Альфа-банк» заявил, что отменяет комиссию за переводы и платежи в любые банки-PRO Валюту (16+)К 1 мая россияне прогнозируют рост курсов валют на 5%-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика