Инвеступолномоченные Мурманской области внедряют муниципальный инвестиционный стандарт

В Мурманске в Центре управления регионом в рамках Дней предпринимательства Мурманской области состоялся шестой модуль Школы инвеступолномоченных. Представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и эксперты Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития рассказали о новой системе поддержки инвестиционных проектов в муниципалитетах, которая внедряется в 2024 году по всей стране.

В обучении, организованном Корпорацией развития Мурманской области, приняли участие инвеступолномоченные со всей области, включая глав администраций, сочетающих функции инвеступолномоченных.

«Институт инвеступолномоченных был создан в 2021 году по поручению губернатора Андрея Чибиса и является частью комплексной системы по работе с инвесторами, в которую входит также региональное министерство развития Арктики и экономики, Корпорация развития и другие институты развития. Мы постоянно работаем над совершенствованием института, провели уже пять обучающих модулей, которые были посвящены нормативной документации, формированию инвестиционных лотов, совершенствованию качества управления в сфере инвестиций на местах и формированию единой команды региона», – сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Текущий модуль полностью посвящен внедрению муниципального инвестиционного стандарта, концепцию которого разработало Минэкономразвития РФ после успешного внедрения в 2023 году Регионального инвестиционного стандарта (РИС 2.0) во всех регионах России, в том числе и в Мурманской области. Главная цель стандарта – ускорить реализацию инвестиционных проектов на местах, пояснил заместитель министра развития Арктики и экономики Дмитрий Титаренко.

«Многие вещи, связанные с инвестпроектами, реализуются именно на муниципальном уровне, поэтому внедрение такого стандарта является важным шагом. Муниципальный стандарт регламентирует процессы планирования и реализации инвестпроектов на местном уровне, координирует работу органов местного самоуправления в предоставлении услуг, связанных с инвестициями, обеспечивает доступность высшего руководства муниципалитета для инвесторов», – сказал Дмитрий Титаренко.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в рамках практической части образовательного модуля участники оценили уровень инвестиционной привлекательности своих территорий с помощью SWOT-анализа и определили перспективные направления их развития. Вся информация, полученная в ходе практической части, будет использована при создании инвестиционных профилей населенных пунктов Мурманской области.

Кроме того, в рамках модуля состоялась церемония награждения самых активных инвестиционных уполномоченных по итогам 2023 года. Награды получили представители администраций Кольского района, Мурманска и ЗАТО Александровск.

Фото: https://gov-murman.ru