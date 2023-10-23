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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.23 13:00

Инвеступолномоченные на местах становятся всё более значимым инструментом поддержки региональных предпринимателей – Андрей Чибис

Сегодня в ходе оперативного совещания говорили о результатах работы инвеступолномоченных. Губернатор Андрей Чибис отметил, что с начала года в муниципалитетах было проведено 185 личных встреч, в которых приняли участие почти 800 предпринимателей.

«Самое главное, что 90% из числа вопросов, поднятых на таких мероприятиях, уже решены. Остальные – находятся в проработке, так как требуют больше времени для достижения результата. Инвеступолномоченные на местах становятся всё более значимым инструментом поддержки наших предпринимателей. Там большое количество вопросов и не всегда местного значения. Но задача тех, кто за это отвечает – добиться результата, вне зависимости от того, какой уровень у поднятого вопроса с точки зрения органов власти или ресурсоснабжающей организации», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также напомнил, что недавно Мурманская область подтвердила успешное внедрение нового Регионального инвестстандарта Минэкономразвития России. 

«Следующем этапом работы станет распространение стандарта на муниципальный уровень во всех регионах. Два года у нас работает Институт инвеступолномоченных в Мурманской области, и это один из ключевых инструментов для внедрения инвестандарта в муниципалитетах», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о результатах работы и конкретных примерах взаимодействия инвеступолномеченных и предпринимателей в своем докладе рассказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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