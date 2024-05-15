Инвеступолномоченный Колы встретился с предпринимателями района

В рамках Дней предпринимательства в Коле состоялась встреча инвестиционного уполномоченного администрации Кольского района Александра Лихолата с предпринимателями.

Во встрече также приняли участие представители министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области, а также представители региональных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса: Корпорации развития Мурманской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, НМКК «ФОРМАП» (Фонд), выполняющего функции государственной микрофинансовой организации, Центра поддержки предпринимательства, Центра кластерного развития, Центра поддержки экспорта и регионального Центра поддержки фермеров.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, на встрече обсуждались меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, особенности сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» для инвесторов на территории региона, а также льготы для инвесторов в Арктике.

Также бизнесу рассказали о государственной микрофинансовой и гарантийной поддержке ФОРМАП, предоставляющего предпринимателям кредитные продукты по льготным ставкам от 5 до 12 % (в зависимости от вида займа), об обучающих мероприятиях Центра «Мой Бизнес» и мерах поддержки для кластеров региона.

Напоминаем, что Центр «Мой Бизнес» оказывает поддержку предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробную информацию по мерам поддержки для предпринимателей можно получить на портале по поддержке малого и среднего бизнеса или по телефону 8 (8152) 99-43-10.

Подробную информацию по льготным кредитным продуктам для предпринимателей можно получить на сайте ФОРМАП или по телефону 8 (8152) 41-11-22.

Фото: https://gov-murman.ru