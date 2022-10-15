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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.22 16:00

Инженер-химик Кольской АЭС стала призёром в конкурсе проектов по развитию производственной системы «Росатома»

В концерне «Росэнергоатом» подвели итоги конкурса предложений по улучшению и проектов по развитию Производственной системы Росатома. Проект «Рациональное хранение силиконовых трубок» инженера-химика отдела охраны окружающей среды Кольской АЭС Марины Жилкиной занял третье место.

«В работе мы используем четыре вида силиконовых трубок. Одними мы соединяем между собой стеклянные холодильники, а при помощи других, самых тонких, определяем растворённый кислород. Трубки поступают на станцию неаккуратно смотанные, в больших заводских пакетах. Они длинные, примерно 15 метров, поэтому измерить и отрезать необходимую длину достаточно проблематично. На их распаковку раньше уходило более 20 минут, – объясняет Марина. – На помощь пришли пустые катушки из-под проводов, которые есть во многих подразделениях станции. Эти катушки использовались только для проводов, кабелей, а затем становились просто отходами, были не нужны. Я договорилась с коллегами из других цехов и теперь катушки приобретают вторую жизнь».

Проект Марины Жилкиной «Рациональное хранение силиконовых трубок» решает сразу несколько задач: упрощает процесс хранения и использования силиконовых трубок, а также снижает количество производственных отходов. Теперь на распаковку и размотку труб уходит не более пяти минут.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, производственная система «Росатома» (ПСР) – это культура бережливого производства, которая помогает специалистам ускорить время производственных и офисных процессов без потери качества, повысить надежность эксплуатации оборудования Кольской АЭС. С 2018 года станция ежегодно подтверждает статус лидера ПСР – системы, основанной на бережливом производстве. В прошлом году Кольская АЭС выбрана в качестве пилотной станции по проведению партнерской проверки качества развития Производственной системы Росатом на предприятиях отрасли для получения статуса «Цифровое ПСР-предприятие». В этом году уже около 200 работников Кольской АЭС открыли 30 ПСР-проектов.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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